El Shaarawy aggredito/ Il calciatore della Roma rincorre e immobilizza il ladro

Stephan El Shaarawy ha passato un brutto quarto d’ora, aggredito improvvisamente con un ladro che ha provato a portargli via la macchina. Come raccontato da Il Tempo il calciatore ha inseguito e raggiunto il ladro. Si trattava di un uomo di origine cilena che aveva rotto il finestrino per entrare nell’autovettura e portarla via. Se non fosse che El Shaarawy si stava recando proprio dall’auto e ha fatto uno scatto per fermarlo. In quel momento alcuni agenti in borghese transitavano proprio dalle parti di via Sud Africa dove è accaduto tutto e sono intervenuti. Il cileno era un pluripregiudicato che è stato fermato.

El Shaarawy aggredito, ora il ritorno in campo

L’aggressione Stephan El Shaarawy se la dovrà presto lasciare alle spalle. Il Faraone è tornato in Italia per rivestire la maglia della Roma. Sarà dunque interessante capire se ritroverà la condizione per tornare in campo e dare una mano alla squadra di Paulo Fonseca. Nonostante lo scatto per fermare il ladro che provava a rubargli la macchina il calciatore deve ancora recuperare uno stato di forma decente per scendere in campo e dimostrare la sua voglia di campo. L’obiettivo rimane per lui sempre lo stesso, conquistare l’Europeo.



