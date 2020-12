El Shaarawy e Ludovica Pagani stanno insieme?/ Incontro “bollente” in quel di Dubai

L’ex attaccante di Roma, Milan e Genoa, Stephan El Shaarawy, nel giro della nazionale italiana, sarebbe ufficialmente fidanzato con la bella Ludovica Pagani. A svelarlo, come rivela il Corriere dello Sport, sono stati i colleghi di Giornalettismo che parlano di un incontro decisamente speciale fra il calciatore e la bella influencer e presentatrice, considerata da molti la “rivale” di Diletta Leotta. Sembrerebbe che i due si siano dati appuntamento in quello che è l’hotel più lussuoso al mondo, lo spettacolare Burj Al Arab (la struttura a forma di vela direttamente sul mare per intenderci), con sede a Dubai. El Shaarawy e la Pagani si sarebbero lasciati andare ad effusioni, tenerezze e baci, in pubblico, incuranti dei passanti. Il recente incontro fra il giocatore e l’influencer non sarebbe comunque il primo degli ultimi mesi visto che già durante la scorsa primavera si era accennato ad una liason fra i due. In particolare a marzo i siti di gossip avevano appunto segnalato una certa intesa fra il Piccolo Faraone e la giovane deejay, anche se i due non hanno mai confermato (ma nemmeno smentito).

EL SHAARAWY E LUDOVICA PAGANI STANNO INSIEME? L’EX ROMA HA NOSTALGIA DELL’ITALIA

Ludovica Pagani aveva comunque ammiccato al giocatore, come quando aveva spiegato durante un “ask” su Instagram che il suo calciatore preferito fosse proprio El Shaarawy. L’ex attaccante romanista gioca al momento nel campionato di calcio cinese, fra le fila dello Shenhua di Shangai. Lo sbarco in oriente è giunto durante l’estate del 2019, precisamente l’8 luglio, quando appunto i capitolini cedettero il giocatore ai cinesi in cambio di un assegno da 16 milioni di euro. Nelle successive due sessioni di mercato, quella dell’inverno 2020 e dell’estate dello stesso anno, più volte è circolata voce su un possibile ritorno del Faraone in Italia, attratto in particolare da Roma, Lazio, Milan e Juventus, ma alla fine non se ne è fatto più nulla. La cosa certa è che El Shaarawy ha nostalgia del Belpaese, e forse anche per questo si è avvicinato molto alla bella e brava Ludovica Pagani. Staremo a vedere cosa succederà, come dire, ‘Se son rose…’



