El Shaarawy torna alla Roma?/ Calciomercato: il Faraone spinge per tornare

Il possibile ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma è uno dei temi di maggiore interesse per il calciomercato nelle ultime settimane. Sappiamo che le basi della trattativa ci sono già, che El Shaarawy sarebbe felice di tornare alla Roma e che pure lo Shanghai Shenhua avrebbe il suo tornaconto, dal momento che di recente anche in Cina sono cambiati drasticamente i parametri economici per le società di calcio. Considerando che El Shaarawy pare anche disponibile a tagliarsi lo stipendio per rientrare nei parametri della Roma, ecco che l’affare potrebbe davvero fare felici tutti. Di conseguenza, analizziamo gli ultimi sviluppi secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport: l’italo-egiziano avrebbe confermato la sua grande voglia di tornare nella Capitale, considerando conclusa la sua esperienza in Cina.

EL SHAARAWY TORNA ALLA ROMA? GLI ULTIMI SVILUPPI

Pandemia permettendo, El Shaarawy sbarcherà a Roma nel mese di maggio in compagnia del fratello-manager, innanzitutto per questioni personali. L’occasione però potrebbe essere propizia anche per un incontro con la Roma, specie se nel frattempo il direttore sportivo Gianluca Petrachi riuscisse a raggiungere un accordo con lo Shanghai Shenhua per il trasferimento. Il Faraone sarebbe pronto ad accettare un contratto da 3 milioni di euro a stagione, rinunciando a parte dei 28 che avrebbe incassato nel suo attuale club, anche se una corposa buonuscita potrebbe rendere meno pesante il sacrificio economico. Il fattore soldi tuttavia per una volta sembra secondario: El Shaarawy vuole tornare nel calcio “che conta” e inseguire l’Europeo dell’anno prossimo, Roma sembra la destinazione ideale per ricominciare una bella storia.



