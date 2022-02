Elaina Coker e Nicholas, moglie e figlio J.Ax/ “Quando è venuto al mondo sono rinato”

Chi è Elaina Coker, moglie di J.Ax?

J. Ax torna ospite di un programma di Michelle Hunziker. Da “All Together Now” a “Michelle Impossible“. Il famoso frontman degli Articolo 31 è da anni sposato con Elaina Coker, fotografa, ritrattista ed ex modella americana. I due si sono conosciuti durante uno dei periodi più difficili nella vita del cantante, mentre era sprofondato nelle dipendenze sia di droghe che di alcool. L’incontro con la bella americana sarebbe stato fondamentale per risalire dal baratro in cui si trovava. Elaina Coker, all’anagrafe Elaina Catherine Coker, nasce il 12 novembre 1977 a Miami, in Florida. Inizia a lavorare come modella e nei primi anni del 2000 giunge in Italia, dove sfila per le più grandi passerelle, ottenendo una certa notorietà. In seguito decide di abbandonare il mondo della moda per dedicarsi alla fotografia, sua grande passione, e fonda la sua agenzia: la Elaina Cocker Photography, che si occupa prevalentemente di fashion photography e di ritrattistica.

J.Ax, padre di Nicholas, nato nel 2017

J.Ax ed Elaina Cocker si sono sposati il 28 aprile 2007. I due sono genitori di Nicholas, avuto nel 2017 grazie alla fecondazione assistita, dopo un aborto spontaneo: “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato“, ha confessato il cantante. Poco dopo la nascita del bambino, il rapper ha pubblicato una canzone davvero molto impegnativa, chiamata “Tutto tua madre”. In questo pezzo il cantante cerca di trasmettere al suo pubblico cosa hanno dovuto passare lui e sua moglie per avere questo bambino, che non è decisamente arrivato facilmente. Infatti, pare che la coppi abbia dovuto ricorrere a diverse cure mediche per poter concepire Nicolas, ma alla sua nascita tuto ha preso un senso. J. Ax ha spiegato così a Vanity Fair il suo brano: “Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io”.

