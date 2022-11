Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio di J-Ax/ Lui: “Ora ho tutto ciò che mi serve”

J-Ax e il sogno di diventare padre assieme alla sua Elaina: “Ho tutto quello che mi serve”

Elaina Coker e Nicolas sono la moglie e il figlio del celebre rapper J-Ax. Lei è un’affermata fotomodella ed è al fianco del cantante da diversi anni. Nel 2007 i due sono saliti all’altare ed esattamente dieci anni dopo, nel 2017, hanno impreziosito il loro amore con la nascita di Nicolas Aleotti, il loro primo ed unico figlio. Un accadimento quasi insperato, che ha letteralmente cambiato la vita della coppia. Da quando Elaina e J-Ax hanno realizzato questo piccolo grande sogno si sentono in debito di riconoscenza verso la vita. “Sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo io sono rinato”, ha raccontato entusiasta il rapper.

Nel giorno del suo cinquantesimo compleanno, inoltre, il cantante ha scritto un lunghissimo messaggio sui social per celebrare quella che a tutti gli effetti ritiene una vera e propria fortuna. “Mi dicono che questo sia un compleanno importante, lo passerò a giocare con la crew che vedete nella foto. Dopo averli messi a letto, andrò a suonare”, uno stralcio del tenero messaggio postato dall”artista in quella determinata circostanza. “Ho tutto quello che mi serve. Una volta pensavo che essere felice fosse il risultato del vendicarsi dai torti subiti”, ha raccontato J-Ax, felice ed entusiasta di come la vita gli stia finalmente sorridendo.

J-Ax, il figlio Nicolas il suo pensiero felice: “Ho tenuto duro per lui”

Al di là del successo professionale, J-Ax si sente completo e appagato perché al suo fianco ha una donna meravigliosa. E, non per ultimo, l’arrivo del figlio Nicolas ha rappresentato la svolta tanto sognata e mai concretizzata fino a quel momento. “Oggi provo solo una grande gratitudine. Sono grato alla mia famiglia, ai miei amici e a quel pezzo importante d’Italia che mi ha permesso di essere J.Ax per tutto questo tempo, parlo di voi. Grazie davvero mother***kers“, le sue parole colme di gioie e di quell’adrenalina che sembra non scomparire né affievolirsi col passare del tempo.

L’ultimo periodo, ad ogni modo, non è stato semplicissimo per J-Ax e la sua famiglia, alle prese col covid. Durante la malattia il rapper si è sempre appigliato al pensiero felice di suo figlio per tenere botta: “Ho tenuto duro pensando a questo, una situazione veramente assurda.. Mi sforzavo di mangiare tenendo chiusa la bocca con le mani, per cacciare i conati di vomito: sentivo che dovevo farlo, per avere la benzina per stare con lui”, ha raccontato il rapper.











