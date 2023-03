Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-AX/ “Sopravvissuti a stile di vita estremo”

Elaina Coker e Nicolas, ecco chi sono la moglie e il figlio del celebre rapper J-AX

Da quindici anni J-Ax è sposato con la modella Elaina Coker, con cui farebbe coppia fissa dal 2004. La sua compagna è anche la madre del primo e unico figlio Nicolas. Il bambino è nato grazie alla fecondazione assistita, come raccontato dallo stesso cantante in alcune interviste e soprattutto nel brano “Tutto tua madre”. Ma cosa sappiamo della dolce metà del rapper? Innanzitutto che è poca attratta dalla vita mondana e che si concede poco volentieri ai riflettori. Lo fa soprattutto per tutelare il suo compagno, che le avrebbe chiesto di non esporsi eccessivamente, allo scopo di separare nettamente quella che è la vita privata da quella artistica.

Anche il matrimonio tra Elaina Coker e J-Ax, non a caso, fu svolto in gran segreto. I due si sono sposati nel 2007 ma non ci sono foto o scatti di alcun tipo in rete. Pochissime anche le foto di coppia che J-Ax condivide sui social. Il rapper non ama condividere la sua vita privata e solo in occasione della nascita del figlio Nicolas, J-Ax si è esposto in maniera più intima e profonda.

J-Ax e il sogno di avere un figlio con Elaina Coker, realizzato nel 2017 dopo un difficile percorso

“Io e mia moglie siamo due sopravvissuti ad uno stile di vita estremo e specialmente io, prima di avere un figlio, devo avere una stabilità psicologica tale da riuscire a mollare J-Ax e la sua vita”, aveva invece dichiarato J-AX, in una vecchia intervista rilasciata a Vanity Fair. Per diventare genitori, come dicevamo, J- Ax e sua moglie Elaina Coker hanno affrontato il percorso della fecondazione assistita.

La coppia ha realizzato il suo sogno nel 2017, affrontando paure e timori, ma anche godendosi gioie ormai inaspettate. La notizia della nascita di Nicolas rimase lontana dai giornali per i primi giorni. Poi il cantante e la moglie sono usciti allo scoperto. Al figlio, J-Ax ha dedicato la canzone Tutto tua madre, brano in cui affronta le tappe più dure incontrate nella ricerca di avere un figlio, tra aborto, complicazioni e gioie finalmente assaporate.

