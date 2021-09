Elaina Coker e Nicolas, moglie e figlio J-Ax/ “Un amore enorme, sono rinato”

Si chiama Elaina Coker, è una bellissima fotomodella e fotografa ed è la moglie di J-Ax. La loro è una bellissima storia d’amore, coronata nel 2007 con un matrimonio e nel 2017 con la nascita di Nicolas Aleotti, il loro primo figlio. Un evento che ha cambiato la vita del rapper, che in quell’occasione ha espresso con queste parole la sua gioia: “Sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo io sono rinato”.

Solo poco tempo fa, però, tutta la famiglia si è ritrovata a vivere un momento davvero complicato dopo aver contratto il Covid. In un’intervista a Oggi, J-Ax ha infatti rivelato che: “Per dieci giorni sono stato veramente male, non dormivo la notte e la preghiera era che tutto non arrivasse ai polmoni. Mia moglie non riusciva più a mangiare: non lo ha fatto per quattro giorni. Lei non riusciva ad alzarsi dal letto e io giocavo con mio figlio, che ha quattro anni. Il mio pensiero era: e se io peggioro, lui con chi va? Chi lo tiene? Come si fa?”

J-Ax, la moglie Elaina Coker e il figlio: un periodo difficile

Proprio il pensiero di suo figlio Nicolas ha portato J-Ax a reagire: “Ho tenuto duro pensando a questo, una situazione veramente assurda. – ha raccontato il rapper, spiegando che – Mi sforzavo di mangiare tenendo chiusa la bocca con le mani, per cacciare i conati di vomito: sentivo che dovevo farlo, per avere la benzina per stare con lui. Per fortuna abbiamo una casa abbastanza grande, con un giardino. Ci siamo inventati un po’ di giochi, abbiamo fatto mille disegni. E ringraziando l’entità superiore che non vogliamo per forza chiamare Dio, ne siamo usciti”.

