Elaina Coker, foto choc/ “Chirurgia estetica? Avevo le labbra lacerate, il naso..”

Elaina Coker è spesso presa di mira sui social per via del suo volto molto diverso da quello che era un tempo. Per chi non lo sapesse ancora è lei la moglie di J-Ax nonché la madre del suo bambino, e questo l’ha portata ad essere nota anche sui social dove non riceve solo complimenti e cuoricini ma anche una serie di attacchi per via del suo aspetto cambiato nel tempo e, secondo i cattivi, frutto di interventi chirurgici. Dopo le insistente del popolo dei social, Elaina Coker ha deciso di postare una serie di foto che non solo la ritraggono senza filtri e senza trucco (con la ricrescita dei capelli bianchi) ma anche in un letto di ospedale dopo un intervento che le ha storto il naso cambiandolo da quello di un tempo. In particolare, postando la foto “del prima” e del dopo”, ha rivelato le cause del suo cambiamento.

Elaina Coker, foto choc contro le critiche degli haters

In particolare, Elaina Coker mette in fila il fatto di aver preso qualche chilo, di aver perso quindi i suoi zigomi sporgenti e di aver rimosso anche un dento che era di troppo. Paragonando le due foto e, in seguito mostrandone un’altra dopo l’intervento con tampone al naso e cerotti sulle labbra, la moglie di J-Ax ha spiegato: “Ho subito un intervento chirurgico per infezione del seno che è andato male e le mie labbra sono state lacerate e il mio naso è stato distorto durante l’intervento. Ho fatto mettere dei riempitivi per riparare il danno. Ho qualche goccia di Botox sopra l’occhio destro perché la palpebra è più cedevole di quella sinistra”. Alla fine rivela che non ama la vita sui social e nemmeno quella sociale e che è suo marito quello che crea sempre scompiglio: “Questa quarantena ha peggiorato le cose e in realtà ho temporaneamente chiuso il mio account. Dopo MOLTE terapie e farmaci sono in grado di affrontare di nuovo il mondo. La gentilezza sarebbe gradita. Pace amore e felicità. E soprattutto nessun giudizio. Non c’è niente di sbagliato nel tornare alla normalità”.

Ecco la foto choc:

