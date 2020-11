Elaina Coker, moglie di J-Ax/ Gli ha salvato la vita e l’ha reso padre (Verissimo)

Elaina Coker è la moglie di J-Ax, il rapper lombardo che nel pomeriggio di oggi, sabato 21 novembre 2020, sarà ospite di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo in occasione della puntata speciale del programma di Canale 5, dedicata alla delicata tematica della violenza sulle donne, fenomeno purtroppo fortemente radicato nella nostra società. La donna non sarà presente in studio, ma rappresenta una figura chiave nell’esistenza del cantante, dal momento che, senza troppi giri di parole e senza ricercare enfasi fini a se stesse, gli ha salvato la vita. Ma procediamo con ordine: J-Ax ed Elaina si sono conosciuti a Milano ormai sedici anni fa. Correva l’anno 2004 e i due hanno iniziato a dialogare nel corso di una cena tra amici. La scintilla è subito scoccata e la coppia ha iniziato a frequentarsi assiduamente, per poi convolare a nozze tre anni dopo. Prima di quel matrimonio, però, Elaina è stata fondamentale per J-Ax, che in quel preciso momento storico stava lottando per sconfiggere la dipendenza dalle droghe e ha trovato in lei un valido supporto, che l’ha esortato a impugnare la spada e a sconfiggere il nemico, uscendo di casa e rifugiandosi nell’amore.

ELAINA COKER, MOGLIE DI J-AX: DA MIAMI A MILANO

Come si evince agevolmente dal suo nome e dal suo cognome, Elaina Coker non è di origini italiane. La modella è venuta alla luce il 12 novembre 1977 a Miami, in Florida, e dunque ha festeggiato il suo compleanno numero 43 da pochissimi giorni. Negli Stati Uniti d’America è un volto decisamente conosciuto, mentre in Italia la donna tende a tenersi a distanza di sicurezza dai riflettori, per preservare l’intimità familiare e la privacy della sua relazione con J-Ax. Trasferitasi in Italia per seguire la sua passione di modella (e anche di fotografa: i suoi scatti sono celebri e anche su Instagram si può vedere come il talento non le manchi di certo), sui social network non posta molto di sé, a parte qualche selfie o, per l’appunto, alcune istantanee realizzate per lavoro. Curiosità: è stata Elaina a fare scoprire a J-Ax la passione per il bungee-jumping e il paracadutismo, proprio durante gli anni più delicati della sua esistenza, restituendogli la carica e l’energia di cui aveva da tempo bisogno. Ma il miracolo più grande si è compiuto qualche anno più tardi…

ELAINA COKER E IL MIRACOLO DELLA NASCITA DI NICOLAS, FIGLIO DI J-AX

Tornando alla storia d’amore tra Elaina Coker e J-Ax, il loro matrimonio si è celebrato il 28 aprile 2007, alla presenza di pochi invitati. Poi, la coppia ha deciso di cercare un figlio, ma nonostante i numerosi tentativi effettuati, questo dono pareva non volere arrivare. I due non si sono arresi, si sono appellati alla scienza, consultando professionisti e inseguendo il loro sogno di diventare genitori. Dopo un aborto e la fecondazione assistita, finalmente, nel 2017, è nato Nicolas Aleotti: una gioia immensa e incontenibile per la mamma e per il papà, che ha più volte tentato di spiegarla a parole, non riuscendo, però, per sua ammissione, a manifestarla nella sua interezza. “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato”, ha confessato il cantante e c’è da credergli: diventare padre è stato per lui un passo importante, un ulteriore step di vita, che ha voluto celebrare attraverso la canzone “Tutto tua madre”, scritta appositamente per stare accanto a tutti i suoi sostenitori che, come lui, si trovano nella situazione difficile di non riuscire ad avere un figlio.



