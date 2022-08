Elaina Coker, moglie di J-Ax/ Il rapper: “Mi ha salvato dalla droga”

J-AX sempre grato a sua moglie Elaina Coker: “Mi ha salvato dalla droga”

Elaina Coker è la moglie del celebre rapper J-Ax. Un legame speciale quello tra la fotografa americana e il cantante, che insieme sono diventati genitori di Nicolas, un figlio atteso per tanto tempo e il cui arrivo è stato interpretato come un vero e proprio miracolo dalla coppia. “Mi ha salvato dalla droga. Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”, ha raccontato emozionato J-Ax in una recente intervista relativa al rapporto con la compagna.

I due si sono conosciuti in uno dei periodi più drammatici della vita del cantante, ovvero mentre era alle prese con dipendenze da droghe e alcool. L’incontro con la bella americana si sarebbe rivelato decisivo per risalire la china.

Elaina Coker, chi è la moglie di J-Ax

Ma chi è esattamente Elaina Coker? Di lei sappiamo che è nata il 12 novembre 1977 a Miami, in Florida. Ha cominciato a lavorare come modella ed è approdata in Italia nella prima volta negli anni duemila. Nel corso degli anni, la moglie di J-ax ha deciso di abbandonare il mondo della moda per concentrarsi sulla sua vera passione, la fotografia. Non a caso ben presto Elaina Coker ha fondato la sua agenzia: la Elaina Cocker Photography. Oltre alle foto, l’americana ha coltivato la passione per il paracadutismo e il bungee-jumping, un hobby condiviso con il marito che durante la disintossicazione aveva bisogno di provare emozioni forti e sane.

