Elaina Coker, moglie J-Ax/ Il rapper: “investito da un amore enorme”

Elaina Coker è la moglie di J-Ax, il rapper ospite di Verissimo – Le Storie di Silvia Toffanin. Il rapper di “Ostia Lido” è sentimentalmente legato alla bellissima modella di origini statunitense. Nata e cresciuta in America, Elaina è originaria di Miami. Proprio in America ha cominciato la sua carriera di modella, anche se oggi si è fatta conoscere come fotografa. Sin dal primo incontro il rapper non ha nascosto di essere rimasto colpito dalla bellezza della donna al punto di raccontare al Corriere della Sera: “lei è americana, ma vive a Milano, ho cominciato a uscire solo per vederla” – aggiungendo poi un dettaglio importante – “mi ha aiutato ad uscire fuori da un brutto momento, ero caduto nel vortice della droga, a ventinove anni sembravo un vecchio”. Elaina, infatti, sarebbe stata fondamentale per il rapper a superare alcuni problemi di dipendenza legati alla droga. Un amore travolgente che li ha portati nel 2007 a celebrare un matrimonio privato con pochissimi amici fino alla grande gioia, dieci anni dopo, di diventare genitori. Nel 2017, infatti, Elaina e J-Ax sono diventati genitori del piccolo Nicolas, un figlio tanto desiderato.

Elaina Coker e il figlio Nicolas

Elaina Coker e J-Ax sono sposati da tredici anni e da tre sono diventati genitori del piccolo Nicolas. Un figlio fortemente voluto, anche se non sono mancate le difficoltà visto che la modella e fotografa ha subito un aborto spontaneo. Un momento davvero difficile che la coppia ha superato grazie anche alla nascita del piccolo Nicolas come ha raccontato lo stesso J-Ax: “sono sempre stato una persona che ha fatto tesoro dei torti subiti, che si è lasciata segnare nel profondo da ogni insulto, che ha accusato ogni colpo. Un uomo per cui il successo aveva il sapore dolce amaro della vendetta. Adesso sento che non posso più vivere così, sono stato investito da un amore enorme”. La nascita di Nicolas è stato davvero un regalo meraviglioso che il rapper ha voluto condividere anche con tutto il suo pubblico scrivendo la canzone dal titolo “Tutto sua madre”: “ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io” .



