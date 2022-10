Elaina Coker, moglie J-Ax/ L’incontro a Milano e il matrimonio

Elaina Coker e J-Ax: dal loro amore il figlio Nicholas

Elaina Coker è la moglie di J-Ax. Un grande amore quello nato tra la modella americana e il rapper che oramai fanno coppia fissa da circa 15 anni. Il 28 aprile del 2007, infatti, si sono sposati promettendosi amore eterno e da allora non si sono mai più lasciati. Anzi 10 anni dopo dal loro amore è nato Nicolas, un figlio tanto desiderato e voluto che ha cambiato per sempre le loro vite. “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato” – ha detto il rapper parlando della nascita del figlio a cui ha dedicato il brano “Tutto tua madre” che ha spiegato così: “ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui per qualche anno mi sono trovato anch’io”.

La famiglia è importantissima per J-Ax. Il rapper non ha mai nascosto di desiderarne una. L’incontro con Elaina Coker è stato la molla per spingerlo a creare una proprio con lei. I due si sono conosciuti per caso a Milano durante una cena e da quel momento il rapper ha cambiato la sua vita.

Chi è Elaina Coker, moglie di J-Ax

L’incontro con Elaina Coker è stato fondamentale per J-Ax. Il rapper, infatti, grazie a lei è riuscito a vincere e superare un periodo molto difficile della sua vita che l’aveva spinto a cadere nel vortice della droga e alcol. “Grazie all’incontro con la donna che ora è mia moglie ne sono venuto fuori. Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena. Ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga” – ha raccontato il rapper dalle pagine del Corriere della Sera.

Ma chi è Elaina Coker? Classe 1997, Elaina è nata a Miami in Florida e lavora come fotografa, ritrattista ed ex modella americana. Il mondo della moda è stato il suo trampolino di lancio che le ha permesso anche di arrivare a Milano nel primi anni 2000. Dopo i primi successi nel mondo della moda ha deciso però di lasciare il mondo fashion per dedicarsi alla fotografia, al punto da fondare una sua agenzia, la Elaina Coker Photography.

