Elaina Coker, moglie J-Ax/ “Mi stava mandando le carte del divorzio quando..”

Ci vuole fegato per stare accanto ad uno come J-Ax, un vero e proprio vulcano in eruzione, sia nel bene che nel male, e la bella Elaina Coker lo sa bene. E’ lei che lo ha salvato e che gli ha fatto il regalo più bello, un figlio, ed è lei che in tempi non sospetti stava quasi per divorziare da lui. Con un racconto misto tra il drammatico e il divertente, il rapper ha raccontato di quella volta che la moglie stava per fargli avere le carte del divorzio, quella volta in cui si è visto costretto ad usare il bagno nella loro vecchia casa in attesa dei compratori, una casa che, però, il bagno non ce l’aveva più e così fu costretto a farla in un giornale fino a quando non si trovò con il giornale (e altro) in mano e i neo proprietari alla porta. Inutile dire che alla fine lei è ancora sua moglie e insieme stanno passando questi giorni di Natale un po’ atipici in famiglia.

Elaina Coker moglie di J-Ax e madre di Nicolas Aleotti

Ma chi è Elaina Coker? La modella classe 1977 è nata a Miami, in Florida, dove è un volto decisamente conosciuto, e si è trasferita in Italia per seguire la sua passione di modella (e anche di fotografa. A quanto pare il destino l’ha portata nella vita di J-Ax che si trovava in un periodo delicato della sua esistenza e fu lei a restituirgli la carica e l’energia di cui aveva da tempo bisogno. Il loro matrimonio si è celebrato il 28 aprile 2007 e hanno sin da subito cercato di avere un figlio ma senza riuscirci fino a quando, dopo un aborto e la fecondazione assistita, nel 2017, hanno avuto modo di stringere tra le braccia Nicolas Aleotti: “Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato”, ha confessato il cantante.



