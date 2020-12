Elaina Coker, moglie J-Ax/ “Presto tornerò al mio grande amore… la fotografia!”

Una coppia bomba. Due personaggi eccentrici e consapevoli del loro successo e del loro “potere” ma anche due genitori che si sanno sciogliere davanti al sorriso del loro bimbo, il piccolo e l’amato Nicolas. Questo possiamo dire di Elaina Coker e J-Ax, alla luce della loro lunga storia d’amore e di 13 anni di matrimonio fatto di gioie e dolori ma sempre nell’unione e nella condivisione. Questa sera il rapper sarà sul palco de L’Anno che verrà e non potrà passare l’ultimo dell’anno insieme alla moglie e al suo bambino che, siamo sicuri, lo aspetteranno a casa per festeggiare con lui l’inizio del 2021 sperando che si porti via tutto il doloro di questo anno bisestile. Sui social i due si mostrano sempre molto affiatati e anche gli ultimi scatti di Elaina Coker sono dedicati al marito e ai figli.

Presto, però, tornerà al suo primo e grande amore, la fotografia. Lei stessa ha annunciato sui social che quando i tempi miglioreranno tornerà ad occuparsi di foto ma, fino ad allora, per tutti noi sarà la folle donna che ha avuto il coraggio di sposare J-Ax.

Elaina Coker moglie di J-Ax e madre di Nicolas Aleotti

Ma chi è Elaina Coker? La modella classe 1977 è nata a Miami, in Florida, dove è un volto decisamente conosciuto, ma poi è arrivata in Italia per proseguire la sua carriera di modella e di fotografa. Una volta arrivata a Milano, però, Elaina non ha trovato solo le passerelle su cui sfilare ma anche quello che si è rivelato essere l’amore della sua vita, J-Ax che in quel momento si trovava in un periodo delicato della sua esistenza. Fu lei a restituirgli la carica e l’energia di cui aveva bisogno e nel 2007 gli ha detto sì e mettere su famiglia andando incontro ad un aborto e ad un percorso di fecondazione assistita che ha permesso loro di avere Nicolas Aleotti ormai tre anni fa.

