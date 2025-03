Elasi, cantautrice e compositrice originaria di Alessandria, ha cominciato a studiare al conservatorio della sua città e dopo aver svolto un apprendistato a Los Angeles, studiando produzione e composizione. Elasi ha sviluppato, negli anni, la capacità di far esplodere “musiche stroboscopiche e matrioske di stili”, come le definisce “Trident Music”. Il suo EP di esordio, “Campi Elasi”, pubblicato nel 2020, ha permesso alla giovane artista di lavorare con tanti musicisti in giro per il mondo, “contaminando” il suo stile con tanti fluidi provenienti da più aree giografiche. Vari i singoli di successo di Elasi, come “Che caldo” e non soltanto.

La giovane è stata invitata, negli ultimi anni, a prendere parte a tanti festival in giro per il mondo, addirittura a Miami, Seoul e altre grandi città. Elasi non si dedica solamente alla musica: è anche una compositrice di installazioni e collabora con diversi brand di moda e design, mostrando appunto quella che è la sua passione per lo stile e l’arte. Si tratta dunque di un profilo eclettico, in grado di unire musica, arte, design e numerose altre arti figurative, in un’unica performance. Un concetto avanzato di artista, all’avanguardia, e proprio per questo molto apprezzata.

Elasi, chi è l’artista in gara a San Marino Song Contest

Elasi si è laureata nel 2021, collaborando con lo IED Torino come partner per la sua tesi. Conduce inoltre un programma a Radio Raheem e numerose sono anche le attività come Dj. Spesso viene invitata in giro per il mondo per portare la sua musica e il suo talento innovativo per il globo. Ora è pronta anche prendere parte a San Marino Song Contest sperando di raggiungere l’Eurovision Song Contest: solamente il vincitore potrà garantirsi la partecipazione alla grande festa di Basilea, che per l’Italia vedrà in gara Lucio Corsi (al posto di Olly, vincitore del Festival di Sanremo).