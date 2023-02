Elba, chi è la mamma di Gianluca Grignani/ “Mi ha cresciuto in modo freddo, senza carezze”

Elba, la mamma di Gianluca Grignani e le difficoltà del loro rapporto

Gianluca Grignani ha deciso di parlare del rapporto con suo padre nel brano presentato al Festival di Sanremo 2023. Qualche anno fa però il celebre cantante ha scritto anche una canzone, dal titolo ‘Madre’, che è appunto dedicato a mamma Elba. Anche con lei c’è stato negli anni un rapporto particolare, fatto di amore ma anche di freddezza, come lo stesso Grignani ha raccontato in un’intervista di qualche tempo fa a Io Donna.

Raccontando proprio del brano Madre, Gianluca Grignani ha così parlato di mamma Elba: “Tengo molto a questo brano, perché sono legato a mia mamma, ma lei mi ha cresciuto in un modo un po’ freddo, senza sorridermi in un certo senso, usando una metafora. L’ha fatto perché era convinta fosse giusto così. Solo che non è vero, per questo da padre mi viene spontaneo dare delle carezze affettuose ai miei figli, perché a me quelle carezze sono mancate”.

Gianluca Grignani e il rapporto con mamma Elba: “Era una donna dura”

Nel brano dedicato a mamma Elba, Gianluca Grignani cita anche l’assenza del padre Paolo, la freddezza e quasi la paura di restare solo: “Madre dimmi cosa mi è successo/Che da un momento all’altro mi son trovato perso/Senza padre e in mezzo all’universo”.

Di mamma Elba, in un’altra occasione, il cantante ha sottolineato: “Lei era una donna dura, non c’era quando la cercavo. Lo faceva apposta, lo riteneva il modo giusto per educarmi”. A distanza di anni i rapporti tra loro si sono però rasserenati: con la maturità Gianluca ha compreso l’atteggiamento genitoriale della madre, influenzato anche dalla presenza del padre, perdonandolo.

