Elba, ruba ambulanza per andare in discoteca/ Poi minaccia Salvini: “Ti sotterro!”

Un giovane ruba un’ambulanza all’isola d’Elba e porta gli amici a ballare, poi la riporta dai soccorritori della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, ma danneggiata. Alla fine se la “cava” con una denuncia, mentre il video della sua “bravata” diventa virale a tal punto da far intervenire il vicepremier e ministro Matteo Salvini. Ma la vicenda non si è chiusa qui, perché il giovane ha deciso di replicare al leader della Lega, insultandolo e minacciandolo attraverso un filmato che è stato poi ripreso dallo stesso Salvini. “Adesso ti sotterro, scemo!“, dice il giovane provando a rappare e facendo espressamente il nome di Salvini. “Ti riduco in cenere, passerà una vita prima che vado in carcere!“.

Non si è fatta attendere la replica di Matteo Salvini: “Non contento del suo gesto, questo ‘signore’ – pare con vari precedenti – che l’altra notte all’Elba ha lasciato un’intera comunità senza ambulanza, rubandola per portare gli amici a ballare (e causando al veicolo migliaia di euro di danni), mi ‘dedica’ minacce e insulti, spero farneticanti… Tutto a posto?“.

IL FURTO DELL’AMBULANZA (RIPORTATA DANNEGGIATA)

Il furto dell’ambulanza risale alla notte tra domenica 23 aprile e lunedì 24. Stando a quanto riportato da Fanpage, che cita la stessa Pubblica Assistenza di Porto Azzurro, il giovane si è introdotto nel parcheggio riservato alle ambulanze ed è salito a bordo di un mezzo, partendo per fare il giro dei locali. La scena è stata ripresa dai cellulari di altri automobilisti e poi sono finite sui social. Il giovane avrebbe fatto diverse “fermate” per far salire a bordo altri ragazzi e portarli con sé per locali. “Sta imbarcando gente“, afferma ad esempio uno dei cittadini che ha ripreso la scena. Qualcuno suggerisce di chiamare le forze dell’ordine, evidenziando la pericolosità di quanto stava accadendo.

L’ambulanza è stata riportata nel parcheggio dallo stesso giovane, ma danneggiata. Avrebbe rigato una fiancata, forse sfiorando un muro durante una manovra di parcheggio. Il giovane protagonista della bravata è stato individuato dalle forze dell’ordine, mentre l’associazione ha sporto denuncia ai carabinieri. Il ragazzo dovrebbe essere accusato di furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, ma come se non bastasse ha ingaggiato uno scontro a distanza con Matteo Salvini arrivando a minacciarlo.

