Elden Campbell morto a 57 per cause sconosciute

L’inizio della carriera di Elden Campbell

Questa mattina gli appassionati di basket, soprattutto quelli della NBA, sono stati svegliati con una notizia inaspettata, quella della morte di Elden Campbell, atleta che per 15 anni ha calcato i parquet della lega americana di pallacanestro con diverse squadre e che è riuscito anche a vincere un trofeo. La notizia della sua dipartita è stata completamente inaspettata anche per i tifosi più accanita vista l’età dell’ex cestista, solo 57 anni, e l’assenza di malattie o qualcosa che potesse far aspettare questo epilogo, le cause del decesso infatti sono ancora sconosciute.

Elden Campbell è nato nel 1968 nell’area metropolitana di Los Angeles, fin da bambino si è innamorato del basket e in particolare dei colori gialloviola dei Lakers, squadra della sua città, dopo tre anni all’Università di Clemson nel 1990 ha deciso di provare ad entrare in NBA e nel Draft di quell’anno è stato scelto proprio dai suoi Lakers alla scelta numero 27. Per nove stagioni ha vestito i colori della sua squadra del cuore non riuscendo però a vincere niente nonostante la presenza di due incredibili talenti come Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

Elden Campbell, gli anni lontani da Los Angeles

Nel 1999 Elden Campbell lascia la sua Los Angeles per accasarsi agli Charlotte Hornets dove passerà tre stagioni prima del trasferimento della franchigia dalla Carolina del Nord a New Orleans dove giocherà per un ultimo anno, l’anno successivo si trasferirà ai Seattle Supersonics dove però non avrà grande fortuna. La franchigia dello stato di Washington deciderà poi di scambiarlo ai Detroit Pistons con cui alla fine dell’anno si laureerà campione NBA in finale proprio contro i suoi Lakers, che dopo quella sconfitta vedranno il disfarsi della coppia Kobe Bryant e Shaquille O’Neal.

L’anno successivo sarà la sua ultima stagione come atleta professionista visto che annuncerà il ritiro dopo un anno diviso tra i New Jersey Nets e i Detroit Pistons, nelle sue 15 stagioni all’interno della lega è riuscito anche a raggiungere il trentacinquesimo posto come miglior stoppatore della storia. Tanti messaggi di cordoglio e di ricordo sono arrivati da parte dei suoi ex compagni e delle franchigie di cui ha vestito la maglia che lo hanno ricordato come una grande persona prima di un grande atleta, in particolare i Pistons lo hanno ringraziato per essere stato un pezzo importante del loro terzo titolo.