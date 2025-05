Sul palco di San Giovanni per il Concerto Primo Maggio a Roma, salirà anche Ele A, giovane artista originaria di Lugano ma naturalizzata italiana, dove lavora con la sua musica. L’artista fa rap ma nonostante ora la sua carriera si sia lanciata verso nuovi lidi, da bambina tutto ciò le sembrava un sogno, una chimera, un qualcosa di irrealizzabile. “Se nasci in una metropoli, ti sembrerà normale anche fare gavetta, mentre per me era inconcepibile, perché dove sono nata io non c’era nulla, nemmeno un supermercato. Nulla, davvero nulla” ha raccontato a Rolling Stones Ele A, nata e cresciuta in una piccolissima cittadina della svizzera chiamata Aranno, nel distretto di Lugano ma immersa nelle montagne.

Dunque, nella sua infanzia, per Ele A era impensabile pensare di poter fare carriera e di poter raggiungere certi risultati che poi, fortunatamente, ha ottenuto. La sua carriera si è sviluppata dopo l’arrivo in Italia: l’artista vive di base a Milano, dove ha avuto modo di conoscere numerosi artisti e collaborare con loro. Tra questi c’è Neffa, che la giovane ammira particolarmente, sentendosi molto simile a lui anche artisticamente, con lo stesso stile e la stessa sensibilità artistica.

Ele A, chi è l’artista svizzera: “Mio fratello mi ha sempre sostenuta”

Raccontandosi a Rolling Stones, Ele A ha raccontato di come è cominciata la sua carriera e di chi, dal primo momento, c’è stato. “Mio fratello, che è quattro anni più piccolo di me, mi ha sempre supportata. Poi i miei amici” ha raccontato la giovane artista svizzera. Dopo aver deciso di fare musica, la cantante è arrivata in Italia dove sono arrivate le prime esibizioni e con il tempo anche le prime collaborazioni con artisti più esperti di lei. La musica, per Ele A, ha un potere unico che è quello di trasferire delle sensazioni uniche, anche senza dire nulla, come ha raccontato lei stessa: “Quello che amo alla follia della musica è che riesce a spiegare delle cose senza dire niente, e soprattutto a raccontare cose che a parole sarebbe impossibile descrivere”.