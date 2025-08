Eleanor Coppola era la moglie di Francis Ford Coppola: entrambi hanno condiviso la passione e il lavoro per il cinema, oltre che tre figli

Mentre corre la notizia del ricovero in ospedale di Francis Ford Coppola, si riaccendono i riflettori sulla vita privata del regista premio Oscar, a partire dall’identità di sua moglie. Lei si chiama Eleanor Coppola, che prima di sposare il regista era Eleanor Neil, e che condivideva col compagno non solo i reciproci sentimenti d’amore ma anche quelli per il mondo del cinema. La donna è stata infatti una regista di documentari, che si è distinta negli anni soprattutto per aver documentato fatti e retroscena della sua ben nota famiglia.

Per parlare di lei utilizziamo il verbo al passato perché Eleanor Coppola è morta il 12 aprile 2024, all’età di 87 anni. Un addio doloroso che è però arrivato con serenità, stando alle indiscrezioni: la donna era, in quel momento, circondata dall’affetto della sua famiglia nella sua casa di Rutherford, in California. È stato comunque un durissimo colpo per il marito, visto il loro lungo matrimonio che ha avuto il via negli anni ’60.

Eleanor, la moglie di Francis Ford Coppola: dal primo incontro ai tre figli

La storia d’amore tra Eleanor e Francis Ford Coppola è infatti nata sul set molti anni fa. I due si incontrarono nel 1962, durante le riprese del film d’esordio di Francis, Dementia 13, e fu un colpo di fulmine per il regista, che rimase colpito dal talento della donna, al punto a superare le barriere della ‘collaborazione artistica’. Inizialmente soltanto collaboratori, Francis ed Eleanor iniziano infatti a provare qualcosa l’una per l’altra, che poco dopo si trasforma in una vera e propria relazione sentimentale. I due si sposarono un anno dopo, nel 1963, dando il via a un’unione che sarebbe durata fino alla fine dei giorni di Eleanor. Dal loro matrimonio sono poi nati tre figli, che ha seguito inevitabilmente le orme dei loro illustri genitori.

Il primogenito, Gian-Carlo Coppola, è stato un talentuoso attore e produttore, morto a soli 22 anni in un incidente in motoscafo. Il secondogenito Roman Coppola, regista, sceneggiatore e produttore; infine Sofia Coppola, celebre regista e sceneggiatrice, che ha già vinto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale per il film Lost in Translation e ha diretto capolavori come Il giardino delle vergini suicide e Marie Antoinette.