Eleanor Coppola, morta la moglie di Francis Ford/ Aveva 87 anni, era regista e scrittrice

E’ morta nelle scorse ore Eleanor Coppola, regista e scrittrice originaria degli Stati Uniti, nonché moglie del famoso Francis Ford Coppola, maestro della cinepresa. Come riferito da RaiNews, che ne dà notizia, aveva 87 anni. I due si erano sposati nel 1963 dopo una conoscenza sul set del film Dementia 13, ed Eleanor era nota per aver girato un documentario nel 1991 dal titolo “Viaggio all’inferno”, attraverso cui descriveva la realizzazione del film capolavoro diretto dal marito, Apocalypse now. Quel film richiese una realizzazione complessa, tenendo conto che le riprese nelle Filippine durarono 238 giorni, e un tifone distrusse i set.

Inoltre Martin Sheen ebbe un infarto, mentre un membro della squadra di costruzione morì. Eleanor Coppola decise di documentare gran parte del caos di uno dei film più famosi di tutti i tempi, realizzando “Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse”. In seguito la moglie di Francis Ford Coppola divenne autrice di un documentario simile su Maria Antonietta, pellicola in questo caso diretta dalla figlia Sofia.

ELEANOR COPPOLA, MORTA LA MOGLIE DI FRANCIS FORD: I TRE FIGLI

Nel 2016, all’età di 80 anni, debuttò nel mondo della narrativa con Paris Can Wait, commedia romantica con Diane Lane, poi nel 2020 l’uscita di “Love Is Love Is Love”. Il terzo libro l’ha concluso poco prima di morire, un libro di memorie in cui la stessa scrive: “Apprezzo il modo in cui la mia vita inaspettata mi ha stimolato e ha portato in una moltitudine di direzioni oltre la mia più sfrenata immaginazione”.

Eleanor Coppola ha avuto tre figli con il noto regista, a cominciare da Gian Carlo, che morì a soli 22 anni durante un incidente in mare nel 1986. Quindi Roman, anch’egli regista e collaboratore di Wes Anderson nonché presidente di American Zoetrope, casa cinematografica del padre. Infine Sofia, altra regista e sceneggiatrice, divenuta celebre con “Lost in Translation” e “Priscilla”, dedicato tra l’altro proprio a sua madre. Eleanor Coppola è morta a Rutherford in California.

