Elefante carica padre e figlia di 2 anni/ Video L’uomo fugge e lascia cadere la bimba

Un elefante ha caricato un giovane padre di venticinque anni e la sua bambina di due dopo che l’uomo, con la figlia in braccio, aveva deciso di avventurarsi all’interno del recinto dedicato all’animale per scattarsi una foto insieme a lui, tentando di avvicinarvisi il più possibile. Un episodio che si sarebbe tranquillamente potuto trasformare in una tragedia e che solo per pochi istanti ha visto sfumare l’ipotesi peggiore, per fortuna dell’uomo e della sua bambina. Certo, rimane il gesto folle e spericolato compiuto dal papà, ma prima di arrivarci, descriviamo meglio l’accaduto, riportato in Italia da Dagospia.

Lo scenario è quello dello zoo di San Diego, dove vivono alcuni esemplari di elefanti. Il 25enne, di nome Jose Manuel Navarrete, ha deciso di andare alla ricerca dello scatto perfetto, valicando le recinzioni e invadendo così il territorio proprio degli elefanti, i quali hanno dimostrato di non gradire affatto quell’intrusione non richiesta e motivata con un semplice selfie. Uno di loro, in particolare, ha iniziato a rincorrere l’uomo e la sua bambina e soltanto la prontezza di riflessi del giovane ha evitato lo scenario più cruento.

ELEFANTE CARICA PADRE E FIGLIA: UOMO ARRESTATO

Ad allertare l’uomo dell’imminente pericolo sono stati gli altri visitatori dello zoo, che si sono messi a gridare, consentendo al padre di mettere in salvo se stesso sua figlia prima dell’arrivo dell’animale. Oltretutto, la piccola è rimasta a terra a pochi metri dalle zampe dell’elefante e alla scena hanno assistito anche le autorità del parco, le quali non hanno potuto fare altro che constatare il gesto sconsiderato e spericolato del genitore, che ha messo a repentaglio l’incolumità della propria erede. La polizia, intervenuta a posteriori sul luogo, ha deciso di stringere le manette attorno ai polsi del venticinquenne, che si trova ora in carcere presso la contea di San Diego. La cauzione, per la cronaca, è stata fissata a una quota vertiginosa: più di centomila dollari. L’uomo sarà chiamato a comparire di fronte ai giudici il prossimo 30 marzo. Ecco di seguito le spaventose immagini della tragedia sfiorata, con l’elefante che è andato davvero vicino a fare del male ai due invasori.

Who’s dumbass babydaddy is this 🤦🏻‍♂️

Dude almost got himself & his child killed by an elephant at the san diego zoo. pic.twitter.com/E2FNWANrjb — Santi 🃏● 🇲🇽 (@heafukinsav) March 21, 2021





