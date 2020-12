Elemosiniere Krajewski ricoverato per Covid/ Paura per Papa: positivo Card. Bertello

A tre giorni dal Natale una doppia pessima notizia in Vaticano: due Cardinali del Conclave, spesso a stretto contatto con Papa Francesco, risultano positivi al Covid-19 con la conferma della Santa Sede giunta ieri sera. Si tratta dell’elemosiniere del Vaticano, Card. Konrad Krajewski, e il Presidente del Governatorato Card. Giuseppe Bertello: immediate le misure prese Oltretevere con tamponi con ogni probabilità processati anche fino nelle Stanze Vaticane, compreso il Pontefice.

Per l’elemosiniere, spesso protagonista anche nelle cronache romane per i suoi interventi e missioni umanitarie nei quartieri più poveri, dopo il ricovero ieri per un principio di polmonite è giunta solo in serata la conferma della positività al Sars-CoV-2. Al momento si trova sotto controllo e analisi al Gemelli di Roma, con il Vaticano che ha allertato la task force sanitaria vicina a Papa Francesco: non è infatti al momento risaputo se vi siano stati contatti di recente, anche se certamente venerdì scorso Krajewski è apparso in pubblico e in colloquio stretto con Bergoglio prima della predicazione di Natale del Cardinal Cantalamessa.

PAURA COVID PER PAPA FRANCESCO

È invece giusto di ieri mattina la duplice udienza di Papa Francesco in Vaticano con la Curia e con lil Governatorato nelle quali non sono mancate strette di mano e saluti ravvicinati anche con il Presidente Giuseppe Bertello, ultrasettantenne e positivo al Covid-19 anche se per il momento asintomatico. Al momento le condizioni anche del cardinale polacco 57enne, seppur ricoverato per principio di polmonite, non appaiono preoccupanti: il timore è invece che possano esservi altre positività tra i Cardinali e il personale del Vaticano, in primis per Papa Francesco che spesso ha contatto quotidiano con i due cardinali Krajewski e Bertello.

Per l’elemosiniere, che gira Roma in Fiat Qubo per dare assistenza a senzatetto, migranti e poveri, nel 2019 divenne “famoso” per aver riattaccato la luce in uno stabile occupato in via Santa Croce in Gerusalemme a Roma. Dopo gli ultimi due cardinali si “aggiorna” la lista di porporati colpiti duramente dal Covid-19 in questo tremendo 2020: il Cardinal Bassetti (Presidente Cei Arcivescovo di Perugia-Città della Pieve) ma anche i Cardinali Tagle (Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli), De Donatis (Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma), Ouedraogo (Arcivescovo di Ouagadougou).

