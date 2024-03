Elena Astolfi, chi è la protagonista di Se potessi dirti addio/ Anna Safroncik interpreta una neuropsichiatra

Elena Astolfi, protagonista di Se potessi dirti addio: Anna Safroncik è una neuropsichiatra

Anna Safroncik è uno dei più celebri volti delle fiction targate Mediaset e torna in onda questa sera, con una nuova mini-serie, in prima serata su Canale 5. L’attrice è la protagonista di Se potessi dirti addio, un thriller che si snoderà in tre prime serate e che lascerà il pubblico con il fiato sospeso, tra misteri, verità nascoste e colpi di scena. Come riporta TvBlog, Anna Safroncik veste i panni di Elena Astolfi, una neuropsichiatra che lavora in ospedale e che aiuta i pazienti a superare piccoli e grandi traumi.

Inoltre è moglie di Lorenzo, marito e padre amorevole, e mamma di due splendide figlie, Anita e Arianna. La vita di Elena viene sconvolta dalla tragica morte del marito, vittima di un incidente. Affrontare il lutto sarà devastante per la protagonista che, un anno dopo l’accaduto, trova le forze di ritornare in ospedale e riprendere in mano il proprio lavoro. Tuttavia la sua vita subisce un nuovo scossone quando, in ospedale, le viene affidato un paziente misterioso che ha perso la memoria. Presto si renderà conto che la sua storia e quella dell’uomo avranno inattese coincidenze…

Elena Astolfi e l’incontro con il Paziente 13: la verità sulla morte del marito

Elena Astolfi, protagonista di Se potessi dirti addio, prende in cura il misterioso paziente presto ribattezzato “Paziente 13“. Quello che per la neuropsichiatra rappresenta un caso spinoso da affrontare, si rivelerà alla fine fondamentale per la sua storia personale. Infatti, si scoprirà che il misterioso Paziente 13, interpretato da Gabriel Garko, è stato ritrovato il giorno dopo la morte di suo marito e poco distante dal luogo dell’incidente.

L’eroina interpretata da Anna Safroncik inizia così ad indagare sulla vita dell’uomo, entrando nella sua mente alla scoperta della sua identità e della sua storia. È infatti convinta che i due eventi possano essere collegati e, per questo, riprende le indagini sulla morte di Lorenzo alla ricerca del suo presunto assassino, il pirata della strada che ne ha provocato la morte. Anche Marcello, questo il nome del Paziente 13, è tormentato da un segreto riguardante la sua vita. Le storie personali dei due protagonisti saranno uno snodo fondamentale nella ricerca della verità.

