A quasi sette anni di distanza dalla morte di sua figlia Elena Aubry – all’epoca 26enne con una vita davanti agli occhi ancora completamente da scrivere – la madre Graziella Viviano ha accompagnato il Quotidiano Nazionale in un viaggio tra i pericoli e le insicurezze che permeano le strade di Roma e che sono costate quel florido futuro alla figlia, il tutto accompagnato all’impegno che da anni mette nella sua associazione – chiamata ‘Sotto gli occhi Elena‘, in onore ovviamente della figlia – dedita ad un’estenuante lotta per la sicurezza stradale: oggi di Elena Aubry – d’altronde – resta solamente più questo, tra le battaglie della madre e un albero a lei dedicato che fu (in un certo senso) responsabile della sua morte; mentre le strade restano un colabrodo pericoloso.

Partendo proprio dalla storia di Elena Aubry, vale la pena ricordare che di lei si parlò soprattutto nel maggio del 2018 quando si trovava – perfettamente lucida – alla guida della sua Honda Hornet 600 sulla via Ostiense che collega Roma alla vicina Ostia: nonostante fosse mattina, prese in pieno una buca stradale aperta a causa della radice di un albero a bordo carreggiata, schiantandosi violentemente contro un guardrail che non le ha lasciato alcun tipo di scampo.

“Era mia figlia – ha ricordato fin da subito la madre di Elena Aubry -, ma anche la mia migliore amica” e con la sua scomparsa “ho perso il mio futuro“, oggi speso in larghissima parte dentro alla sua associazione il cui obbiettivo primario – nonché unico – è quello di “cercare di far morire meno persone possibile” affinché altre famiglie non debbano provare lo stesso lutto che lei vive dal 2018 a questa parte: una battaglia certamente dura perché percorrendo l’Ostiense la situazione odierna – fermo restando peraltro che l’asfalto “è stato rifatto” – non è certamente migliore, con pericoli che si annidano ad ogni curva, rettilineo e semaforo.

Su quanto accaduto ad Elena Aubry, la madre ricorda che a processo finirono “otto persone” tra le quali solamente “il responsabile di una ditta appaltatrice” che chiese il rito abbreviato è stato condannato in via definitiva, e proprio per questo – fermo restando che per Graziella Viviano l’importante non è “mandare in galera le persone” – oggi il suo scopo è quello di far “cambiare la legge sull’omicidio stradale” in modo che chi viene condannato venga anche costretto ad un percorso nei “centri di accoglienza” al servizio “della vita dei cittadini”; mentre ritiene certamente positivo che sul tema della sicurezza stradale è stata ricevuta anche dal ministro Matteo Salvini che “mi ha ascoltato, ha preso appunti [e] ha trovato i primi fondi”.