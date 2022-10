Elena Ballerini è Arisa, Tale e Quale Show 2022/ Penalizzata dalle assegnazioni?

Elena Ballerini, una sfida quasi impossibile interpretare Arisa a Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini imiterà Arisa nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022. La conduttrice dovrà di nuovo affrontare un ostacolo non facile da valicare. Arisa ha una voce particolare, pulita, con intonazioni alte, non ha vibrati ma ha la capacità di salire e scendere di tonalità con una facilità inaudita. È vero che Elena sa cantare ed è intonata, ma non ha studiato canto e manca di tecnica, un particolare che in un’esibizione fa la differenza. Chissà cosa riuscirà a fare? Il pubblico anche questa volta non è d’accordo con gli autori, perchè alla conduttrice televisiva è stato assegnato un altro personaggio non alla sua portata. Il pubblico non ha apprezzato molto l’esibizione di Elena Ballerini della settimana scorsa nei panni di Celine Dion, ritenendo un’ingiustizia il suo terzo posto, rispetto a come si sono classificati Gilles Rocca e Antonino Spadaccino.

Cos’è che non è piaciuto? Dai commenti si deduce che la conduttrice abbia stonato tantissimo e qualcuno si è domandato se quelli delle giuria fossero sordi. Altri rimproverano il fatto che a Elena Ballerini le vengano assegnati cantanti che non è in grado di interpretare e forse sarebbe il caso di darle qualcosa più alla portata delle sue corde. Sull’acuto non è riuscita a reggere la nota e nel complesso la voce non somigliava affatto a quella di Céline.

Luci e ombre per Elena Ballerini

Nella terza puntata di Tale e Quale Show 2022 Elena Ballerini ha interpretato Céline Dion. Dopo l’impegno per imitare la scorsa settimana Antonella Ruggiero, la Ballerini ha dovuto rimboccarsi le maniche e preparare il brano “All by myself”. Il trucco è stato molto somigliante, la voce un po’ meno ma le capacità canore della Ballerini ormai sono note al pubblico. Con la Dion, la conduttrice televisiva ha dovuto raggiungere note molto importanti. La canzone che ha interpretato le ricorda suo padre scomparso quando era appena una bambina. Un po’ di emozione si è notata durante la performance, ma con la sua professionalità è riuscita a mettere un freno ai sentimenti. Giorgio Panariello ha avvertito nella parte centrale qualcosa che ha fatto uscire fuori dal binario l’imitazione. Loretta Goggi ha ricordato che la Ballerini è un soprano e prendere un si-bemolle è già un grandissimo successo.

L’intonazione c’è stata, è venuta a mancare la timbrica che in alcuni momenti è stata perfetta mentre in altri è uscita fuori la voce da soprano di Elena Ballerini. Per Malgioglio l’esibizione è stata eseguita benino. Nella prima parte la cantante è entrata benissimo, anche se la sua timbrica è più calante rispetto a quella di Céline Dion. Nella parte finale il giudice si aspettava una maggiore estensione vocale. Alla fine dell’esibizione Elena Ballerini ha totalizzato 55 punti classificandosi al terzo posto.











