Elena Ballerini è Barbra Streisand, Tale e Quale Show 2022/ Un podio in classifica a portata di mano

Elena Ballerini è Barbra Streisand, Tale e Quale Show 2022: la sua voce pronta ad esplodere

Elena Ballerini sarà Barbra Streisand nella quinta puntata di Tale e Quale Show 2022. Forse questa volta le è stato facilitato il lavoro poiché è un’artista che per tonalità vocali è nelle sue corde. Anche con il trucco non dovrebbero esserci problemi, nonostante il fisico sia molto diverso. Da lei il pubblico si aspetta una bella performance e in molti vorrebbero vederla in cima alla classifica. Ad oggi l’imitazione che le è riuscita meglio è quella di Olivia Newton John. Ha interpretato sempre artisti che hanno non solo una bella voce come Antonella Ruggiero e Cèline Dion ma anche un marchio di fabbrica che non sempre l’artista riesce a riproporre. Di certo l’artista newyorkese classe 1942 è considerato un “mostro sacro” della storia della nostra musica, osannata in patria ma molto amata anche da noi.

Elena dovrà essere brava nel non cadere nella tentazione di arrivare a cantare con la sua voce, ma si spera che riuscirà ad accontentarsi di portare la sua splendida voce fino a dove questa è in grado di arrivare. Il pubblico intanto si è innamorato di lei non solo per la sua bellezza ma anche e soprattutto per il suo modo di essere molto semplice e acqua e sapone.

Arisa interpretata con i giusti crismi

Nella quarta puntata di Tale e Quale Show 2022 Elena Ballerini ha interpretato Arisa con “La notte”. Nella clip di presentazione ha raccontato che suo figlio Emanuele ha sempre partecipato alle sue esibizioni con molto pathos. La scorsa settimana l’ha rimproverata perché ha indossato un vestito trasparente che lasciava intravedere i glutei. Purtroppo il trucco non è riuscito e la somiglianza con Arisa era molto lontana. Anche nella voce non c’era nulla del coach di Amici. A fine esibizione la cantante ha guadagnato una standing ovation da parte del pubblico e qualcuno si è messo pure a ballare sotto le noti dolci di questa canzone. Loretta Goggi ha trovato tutto perfetto soprattutto il vibrato. Arisa quando canta tocca il cuore e anche Elena è riuscita nell’intento. Ha giocato molto con la sua tonalità di soprano. Malgioglio non è dello stesso parere, si è complimentato con la Ballerini perché ha una voce molto bella ed è intonatissima, ma ha cantato una “notte da incubo”, gli è sembrato di stare a Chi l’ha visto? perché la voce di Arisa è sparita. Malgioglio ha voluto premiare l’impegno di Elena dandole una votazione alta, nonostante l’imitazione non sia stata perfetta. A fine puntata Elena Ballerini ha totalizzato 58 punti classificandosi al secondo posto.

Il web ama Elena Ballerini di Tale e Quale Show

Il web ha apprezzato molto l’esibizione di Elena Ballerini a Tale e Quale Show, ma come ha detto Malgioglio non c’era nulla di Arisa. La voce di Arisa è sottile e cristallina, mentre la Ballerini ha una tonalità potente e quando esce copre tutto. C’è chi rimprovera Malgioglio di prendere la cosa troppo sul serio, non trattandosi di imitatori dovrebbe andarci con la mano delicata. C’è chi invece prende le difese dello showman e lo considera l’unico sincero nel giudizio. Poi qualcuno recrimina che a certi concorrenti vengono assegnati personaggi lontani dalle loro corde e dalla loro fisicità. Un follower ha detto che non conta se si è intonati o meno, bisogna essere tale e quale e nell’esibizione di Elena non c’è stato nulla di tutto questo.

