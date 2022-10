Elena Ballerini è Céline Dion, Tale e Quale Show 2022/ Difficoltà legata all’intonazione

Elena Ballerini è Céline Dion, terza puntata Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini dovrà imitare Céline Dion nella terza puntata di Tale e Quale Show. Assodato che la voce c’è, bisogna vedere se è capace di dare l’intonazione giusta per guadagnarsi il podio. Da lei il pubblico si aspetta una bella performance. Qualche problema potrebbe sorgere sul trucco, le due cantanti sono molto diverse sia per quanto concerne i tratti somatici che il fisico. Nel primo caso ai truccatori spetterà un compito arduo, nel secondo c’è poco da fare. Per quanto riguarda la voce, questa volta la Ballerini dovrebbe avvicinarsi molto a Cèline Dion visto la sua impostazione lirica. Il pubblico social ha pensato una settimana fa che nonostante ce l’abbia messa tutta, l’impresa della Ballerini di imitare la Ruggiero non è riuscita.

Molti hanno ammirato la sua volontà e l’intonazione, ma il compito è stato difficile. Diversi follower ritengono che abbia una bella voce, ma imitare la Ruggiero è stata un’impresa improponibile. Ha cantato con la sua voce, non ha stonato, ma non era Antonella Ruggiero. C’è chi ha notato che in alcuni punti la voce risultava nasale, mentre quella dei Matia Bazar è più flautata. Alla fine la voce non era somigliante.

Elena Ballerini, così nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022

Elena Ballerini dopo l’imitazione di Olivia Newton John ha portato in scena Antonella Ruggiero con la canzone “Ti sento” nella seconda puntata di Tale e Quale Show 2022. La cantante prima dell’esibizione ha svelato di essere ansiosa ed emozionata. La canzone non è stata per niente facile, ma la Ballerini s’è l’è cavata anche se raggiungere le note alte della Ruggiero non è stato un gioco da ragazzi. Solo con la sua professionalità e il suo talento canoro è stata capace di guadagnarsi la standing ovation da parte del pubblico presente in studio. La somiglianza con la Ruggiero era plausibile: da lontano in alcune inquadrature sembrava davvero la vocalist dei Matia Bazar.

La Ballerini non ha stonato, ma non era Antonella Ruggiero. Dopo i tanti applausi ottenuti dal pubblico in studio, la Ballerini ha dovuto affrontare il giudizio della giuria. Giorgio Panariello si è complimentato con la cantante perché è stata brava, ha gradito l’interpretazione, ma di Ruggiero c’era poco. La Goggi è dello stesso parere, durante l’esibizione si è sentita la sua impostazione lirica. Malgioglio ha apprezzato la performance e ha riconosciuto le doti canore della Ballerini, ma non è riuscita a trasmettergli pathos. Della Ruggiero non ha sentito nulla! Rispetto agli altri giudici, Malgioglio ha dato il voto più basso, nonostante questo, la Ballerini è riuscita a classificarsi al quarto posto con 51 punti.











