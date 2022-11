Elena Ballerini è Maria Callas, Tale e Quale Show 2022/ La ‘Divina’ impossibile, scatena l’ira di Malgioglio?

Elena Ballerini, nuova sfida a Tale e Quale Show: deve imitare Maria Callas

Elena Ballerini sarà Maria Callas nella sesta puntata di Tale e Quale Show 2022. Un’imitazione intrigante, anche se complicata. La concorrente deve indossare i panni del famoso soprano statunitense Maria Callas, che grazie ad una brillante carriera si è ritagliata uno spazio importante nel mondo della musica e dello spettacolo. Non a caso, con il successo e la popolarità conquistata nel corso degli anni, ha vinto l’appellativo di Divina.

Prova ardua, quindi, per Elena Ballerini. Dovrà essere il più possibile credibile in un’imitazione che richiede un timbro non omogeneo ed un magistrale controllo della voce, ma anche estensione ed agilità. Requisiti che spaventerebbero chiunque ma che non abbattono la Ballerini, in cerca di riscatto dopo una quinta puntata al di sotto delle aspettative.

Elena Ballerini, l’imitazione di Barbra Streisand è stata più no che sì

La settimana scorsa, infatti, Elena Ballerini ha interpretato Barbra Streisand, ma non è riuscita a convincere fino in fondo la giuria. Se per Panariello è stata brava da un punto di vista vocale, per la Goggi ci sono stati degli errori evidenti in fase di apertura. Cristiano Malgioglio, considerata la difficoltà della prova, non ha infierito ma ha ritenuto la sua performance calante rispetto alle precedenti. Non a caso le ha detto di essersi persa, nonostante una bella voce.

Per quanto ci riguarda Elena Ballerini è senz’altro una delle concorrenti più interessanti di quest’edizione, ma anche per lei le assegnazioni non sono state sempre benevole nel corso di queste settimane. Chissà se nella difficoltà riuscirà ad indossare in maniera credibile i panni della Divina.

