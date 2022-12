Elena Ballerini, Natale e Quale Show/ Rivincita dopo il quarto posto? Sogna Sanremo e un secondo figlio con..

Elena Ballarini, chi è il volto di “NaTale e Quale Show”

Elena Ballerini è una delle partecipanti all’edizione “NaTale e Quale Show”. Conduttrice e volto della Rai, Elena ha partecipato alla dodicesima edizione del varietà di Carlo Conti, arrivando quarta nella classifica generale e prima tra le donne. Nel corso della sua avventura nel programma Rai, la Ballerini è stata brava a portare sul palco grandi cantanti come Antonella Ruggiero, Celine Dion, Christina Aguilera e Barbra Streisand, raggiungendo però l’apice del suo percorso all’interno del talent show con la sua rappresentazione di Maria Callas.

Deborah Johnson, NaTale e Quale Show/ La corista di Gianni Morandi ci riprova

Lei stessa ha raccontato a “Confidenza”: “Immedesimarmi in cantanti come Celine Dion, Antonella Ruggiero o Barbra Streisand non è semplice. Ma è quello che volevo. Era la terza volta che partecipavo ai provini e mi sono preparata con impegno“. La conduttrice è tornata poi a partecipare a “Tale e Quale Show 2022 – Il Torneo”, spin-off del programma: è infatti una delle migliori concorrenti degli ultimi anni e Carlo Conti non avrebbe potuto fare a meno di lei.

Valeria Marini, NaTale e Quale Show/ Ancora bersaglio delle critiche di Malgioglio?

Elena Ballarini, le critiche nel percorso

Ospite di Cusano Italia Tv, Elena Ballerini ha raccontato cosa c’è dietro “Tale e Quale Show” e quanto impegno richieda il programma. “La fase del trucco è molto impegnativa e tra protesi, per assumere i connotati del personaggio, e trucco in se per se, si può arrivare anche a cinque ore. Oltre a questo, però, c’è tantissimo studio sul personaggio stesso, dal modo di cantare al camminare fino ai modi di fare. Ma in questo sono aiutata dai miei maestri, che mi seguono in ogni passo, dalla voce, con la mia voice coach Dada, fino ai movimenti veri e propri“ ha spiegato.

Gilles Rocca, Natale e Quale Show/ Riscatta il terzo posto? E con Miriam Galanti...

Il suo punto di forza all’interno del programma di Carlo Conti è stato proprio quello di somigliare molto, fisicamente e nei movimenti, ai personaggi da lei interpretati. Per quanto riguarda le canzoni in sé e la voce, però, non ha sempre attirato complimenti. Quando ha interpretato Antonella Ruggiero, Cristiano Malgioglio l’ha stroncata dicendo: “Per l’immagine ci sei quasi, però hai completamente distrutto la canzone”. Opinione simile nel caso dell’esibizione in Maria Callas, quando lo stesso Malgioglio aveva affermato: “Hai fatto una Maria Callas che l’hai completamente distrutta. Hai cantato come la Ballerini, imitare Maria è stato un peccato enorme”.

Elena Ballarini, il secondo figlio…

Elena Ballarini ha iniziato il suo percorso in tv con Rai Gulp nel 2013. A seguire sono arrivate esperienze nel cinema e nel teatro. Il suo grande sogno nel cassetto è Sanremo: “Mi piacerebbe fare Sanremo come cantante, anche se non mi dispiacerebbe anche la parte di co-condutrice. Sto lavorando per sperare, un giorno, di riuscire ad esaudire questo mio sogno personale”. Ma, lavoro a parte, chi è nella vita privata la conduttrice?

Nel 2016, Ballarini ha sposato il manager e consulente aziendale Luca Federico Ghini. Due anni dopo è nato il figlio Alberto Emanuele. Ora i due starebbero pensando al secondo figlio: “Con mio marito, abbiamo preso casa a nella Capitale. Ho lasciato i miei cagnoni, due Leonberger femmine, alla mamma. Mi mancano, ma so che con lei stanno benissimo. Con noi è venuto solo Ethan, il Malinois un po’ più piccolo (33 kg). Mio figlio dice che è il suo migliore amico. Io e Luca stiamo per festeggiare il settimo anno di matrimonio. Il nostro progetto di vita è crescere una famiglia solida e stiamo pensando a un secondo figlio. Ma con calma“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA