Elena Barolo dubita di Laura Maddaloni a The Couple: “Dice una roba e…“

A una settimana di distanza dal debutto di The Couple su Canale 5, iniziano a delinearsi le prime simpatie ed antipatie tra i concorrenti in gioco. Dopo una fase iniziale di studio e conoscenza reciproca, negli ultimi giorni le coppie si sono lasciate andare a commenti e giudizi sui “rivali” ben riassunti in una clip mandata in onda questa sera in puntata. Da Pierangelo Greco che definisce Antonino Spinalbese “il più stratega di tutti, dice le cose molto studiate” ai dubbi delle sorelle Boccoli su Manila Nazzaro, secondo le quali “non si espone, racconta poco di sé: è fredda, ha poco di istintivo, è la regina della cucina e comanda“.

Ma c’è stato anche un piccato botta e risposta tra Laura Maddaloni e Elena Barolo, con quest’ultima che ha ritratto della rivale un’immagine ben precisa, addirittura considerata manipolatoria nei confronti della compagna di viaggio Giorgia Villa: “Laura è molto spigolosa, ti guarda e ti squadra come se dovesse darti un giudizio. Plasma Giorgia come le pare. Laura è una che giri e dice una roba, la guardi e ne dice un’altra“.

Laura Maddaloni replica a Elena Barolo: “Non sono doppia faccia!“

Un giudizio nel quale Laura Maddaloni sembra non riconoscersi affatto e così, a The Couple, replica a Elena Barolo e Thais Wiggers: “Non hanno capito niente, anche perché Giorgia è bella sveglia e tra noi due è quella che comanda. Io non sono ancora partita, sto ancora nel mio mondo, è ancora presto“. La Barolo ha però spiegato di aver cambiato giudizio su di lei, spiegando che il confessionale nella clip era riferito ai primissimi giorni nella Casa: “Io poi mi sono ricreduta e sono tornata sui miei passi, quando abbiamo parlato insieme“.

Laura Maddaloni sembra però poco convinta della versione dei fatti di Elena, spiegando che comunque quelle dichiarazioni sono state fatte e non possono essere cancellate: “Ma le parole sono quelle, non possono metterti le parole in bocca. Non sono doppia faccia, anzi sono troppo diretta“. L’ex Velina ribadisce così di voler ritornare sui suoi passi, cambiando il giudizio sul conto della compagna di viaggio: “Allora può essere che mi sia sbagliata“.