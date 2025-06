Elena Barolo - ospite a La Volta Buona - ha rivelato le ragioni che hanno scandito la rottura, dopo 13 anni, con il compagno Alessandro.

Elena Barolo è spumeggiante come sempre, anche quando si tratta di parlare della fine di un amore: dopo 13 anni – come rivelato oggi a La Volta Buona – si è infatti interrotta la storia d’amore con il compagno Alessandro. Con un pizzico di ironia, parte proprio dalla volontà di non voler intraprendere per il momento una nuova relazione: “Dopo 13 anni adesso voglio essere single per un po’, perchè… due pal*e!”. Torna seria l’ex Velina che poi entra nel merito delle ragioni che avrebbero scandito la rottura: “L’amore finisce, anche questa cosa bella purtroppo è finita. Ci siamo lasciati benissimo, io e Alessandro adesso possiamo definirci buoni amici. Chi ha preso la decisione? Io… Come una candelina che pian piano si spegne, si è consumata nel tempo; evidentemente doveva durare 13 anni”.

Elena Barolo ha poi spiegato di non aver sentito una particolare mancanza durante la sua esperienza recente a The Couple 2025, come preludio di un sentimento che effettivamente iniziava definitivamente ad affievolirsi. “Si capiva che era una cosa quasi nell’aria, è stata comunque una scelta condivisa”

Elena Barolo a La Volta Buona, parole sibilline sul presunto flirt con Antonino Spinalbese: “E’ un gran figo!”

Elena Barolo – sempre a La Volta Buona – è stata anche incalzata a proposito del presunto flirt con Antonino Spinalbese dopo l’esperienza a The Couple. “Siamo molto amici, anche nella Casa si era creato un bel gruppo. Solo amicizia? Sì, ma poi guarda come mi fa bene i suoi capelli… Poi è un gran figo!”. Parole sibilline quelle dell’ex Velina come sottolineato anche dagli ospiti in studio; i sorrisi sembrano tradire una realtà diversa da quella raccontata e non si sbilancia nemmeno la sua grande amica, Thais, anche lei nel salotto di Caterina Balivo: “Non dico nulla? Voglio rispettare il suo racconto…”.