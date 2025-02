Elena Barolo e l’amore con Alessandro Martorana

Elena Barolo è tra gli ospiti della puntata odierna de La volta buona per raccontarsi sia professionalmente che personalmente. Classe 1982, Elena Barolo è nata a Torino ed è diventata famosa salendo sul bancone di Striscia la Notizia a soli 20 anni con Giorgia Palmas con cui l’amicizia dura ancora oggi. Conclusa l’avventura di Striscia, ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo conducendo programmi come Miss Universo Italia, sipario e Le festival de la comédie insieme a Ezio Greggio. Ha recitato anche a Centovetrine.

Sempre molto discreta e riservata, Elena Barolo non ha mai amato parlare della propria vita privata. Tuttavia, di lei si sa che è fidanzata da anni con Alessandro Martorana, il celebre sarto dei vip. Da tempo, si vocifera che i due possano convolare a nozze, ma ad oggi, la coppia non ha mai parlato ufficialmente di matrimonio.

Elena Barolo e l’operazione per rimuovere il tumore

Elena Barolo ha affrontato un momento complicato quando ha scoperto di doversi operare per la rimozione di un tumore. A raccontare tutto, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più nel 2024. “Tutto è iniziato dieci anni fa, quando durante un normale controllo il ginecologo aveva scoperto una piccola escrescenza di pochi millimetri nell’utero, un mioma uterino, un tumore benigno che non mi dava particolari fastidi, il dottore mi aveva solo detto di fare regolari controlli”, ha raccontato l’ex velina.

“Ho fatto una risonanza magnetica per scongiurare qualcosa di brutto, ma visto che continuavano a ingrandirsi mi hanno consigliato l’intervento chirurgico”, ha aggiunto la Barolo che ha svelato che, senza l’intervento, avrebbe potuto avere problemi anche in gravidanza perché un bambino non avrebbe avuto spazio per crescere. Da qui la decisione di sottoporsi all’operazione durata ben cinque ore.