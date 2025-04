Amata showgirl, Elena Barolo è nata a Torino nel 1982 e dopo essersi iscritta all’Istituto Europeo di Design, si è dedicata al mondo della tv, ricoprendo il ruolo di velina dal 2002 al 2004, in coppia con Giorgia Palmas. Negli anni a seguire per Elena Barolo sono arrivate diverse esperienze televisive anche come conduttrice, ma non soltanto: nel 2005 ha infatti esordito anche come attrice, interpretando il ruolo di Vittoria Della Rocca nella soap opera di Canale 5, Centrovetrine. Dopodiché, è arrivato anche il cinema, con diversi cinepanettoni. Negli anni seguenti, per Elena Barolo sono arrivate diverse esperienze televisive: ad esempio, ha condotto una rubrica su Radio latte Miele sempre con Giorgia Palmas ed ha partecipato a un programma su La5, “Un armadio per due”.

Da diversi anni legata allo stilista Alessandro Martorana, Elena Barolo non ha figli. Come spiegato dalla ex velina di Striscia la Notizia, lei si sente ancora pronta per essere mamma (e forse non lo sarà mai). “Non mi sono mai vista mamma ma questo non vuol dire che io non sia donna; non ho l’istinto materno, non è una cosa che sento anche perché poi ognuno ha i suoi tempi” ha spiegato la showgirl e conduttrice, che dunque non è sicura di voler avere figli.

Elena Barolo, chi è: “Operazione? Ero tesa”

Qualche tempo fa Elena Barolo ha dovuto affrontare un problema di salute che l’ha costretta per qualche tempo ad allontanarsi dagli impegni di lavoro. “I miomi uterini sono cresciuti in pochissimo tempo e mi hanno consigliato l’intervento chirurgico” ha spiegato la showgirl e conduttrice, che ha scelto di ascoltare il consiglio dei medici e farsi operare in modo da non correre rischi in futuro. Come raccontato proprio dalla Barolo, non avendo affrontato mai operazioni chirurgiche, era particolarmente tesa ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Un tumore benigno, quello dell’ex velina, scoperto in tempo.