Elena Barolo si confida con Thais Wiggers: “Laura? Dice una cosa e…“

Elena Barolo non riesce proprio a sopportare Laura Maddaloni, coinquilina di The Couple e “compagna” dell’atleta Giorgia Villa. Dopo pochi giorni dall’inizio del reality, l’attrice amante della poesia e dei volatili si è espressa sulla pugile confidandosi con la velina Thais Wiggers e dicendo queste parole: “Laura è molto spigolosa. Lei è una che dice una cosa, ti giri e ne dice un’altra”. Dopo quanto ha detto, Thais non si è mostrata d’accordo con lei dicendole di non giudicare subito gli altri concorrenti.

Anzi, secondo la velina Laura Maddaloni sarebbe una donna forte che sa quello che vuole, inclinazione caratteriale che forse potrebbe farla passare per una persona spigolosa. Elena Barolo però non è convinta e ha tirato in ballo la professione di Giorgia Villa e di Laura Maddaloni, entrambe atlete: “Nella lotta devi ingannare l’avversario. Quante volte si fanno le finte in questi sport? Si fanno tante volte”, ha detto, aggiungendo poi che Laura starebbe “plasmando” la compagna di gioco. Intanto, oltre a Elena Barolo e ai suoi pensieri sugli altri personaggi del programma, nascono i primi flirt a The Couple.

Laura Maddaloni, Antonino Spinalbese le confessa di essere single: flirt con Jasmine?

Secondo le ultime indiscrezioni Jasmine Carrisi e Antonino Spinalbese si starebbero punzecchiando a suon di flirt e tra di loro ci sarebbe stato anche un bacio, il primo di The Couple solo dopo pochi giorni dall’inizio del programma. La complicità tra la figlia di Al Bano nei confronti dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez è palese, tanto che i fan del programma non vedono l’ora di vedere la reazione di Ilary Blasi durante la prossima puntata: sicuramente non perderà l’occasione di domandare ai diretti interessati qualcosa su questo flirt inatteso. Oltretutto, il bel parrucchiere aveva confidato a Laura Maddaloni di essere attualmente single. Sarà dunque pronto per una nuova storia d’amore?