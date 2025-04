Elena Barolo spiazza a The Couple tra confessioni e doppi sensi: cos’è successo

Nella prima puntata di The Couple, in onda questa sera su Canale 5, tra le concorrenti in gara troviamo le ex Veline di Striscia la Notizia Thais Wiggers ed Elena Barolo. La coppia si presenta in studio al fianco di Ilary Blasi, raccontando qualcosa di sé e sfoderando alcune divertenti “perle” che alimentano entusiasmo e risate in studio in una serata già ricca di gaffe. Entrambe affermano di conoscersi da quasi 20 anni, condividono non solo il passato da Veline ma anche la “bionditudine” e, inoltre, hanno diversi sogni nel cassetto qualora dovessero vincere il montepremi finale.

In particolare, Elena Barolo rivela che tra i suoi sogni principali c’è quello di coltivare la passione per la scrittura, per la poesia e, inoltre, vorrebbe avere “una piccola casetta in Normandia dove scrivere il mio best seller“. A quel punto Ilary Blasi in studio indaga maggiormente sulle passioni coltivate dalla concorrente, la quale approfondisce e “spiazza” con una dichiarazione che scatena le risate e lo stupore in studio: “Sono scrittrice, poetessa e ho un debole per gli uccelli“.

Elena Barolo: “Uccelli? La Normandia ne è piena, mi piace“

La confessione di Elena Barolo ha ovviamente scatenato le risate in studio di Ilary Blasi e del pubblico di The Couple. Trattasi ovviamente di un doppio senso, dal momento che poi la conduttrice incalza la concorrente: “Uccelli volatili intendi? Di questi tempi meglio specificare!“. L’ex Velina a quel punto annuisce e aggiunge qualche dettaglio in più, specificando anche il collegamento con la Normandia: “La passione è nata quando ero piccola e mi piace la Normandia perché è piena di uccelli!“.

Una dichiarazione esclamata con grande entusiasmo e in studio tornano risate e applausi, ancor più dopo aver rivelato le tipologie di volatili che predilige: “Ci sono tre uccelli che mi piacciono: il culbianco, l’averla piccola e la passera scopaiola“. A completare il divertente siparietto, Elena Barolo ha poi recitato una poesia da lei scritta e dedicata proprio al suo amore per il mondo del volatili.