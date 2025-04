Elena Barolo e Thais Wiggers in nomination a The Couple: delusione post-puntata

Come in ogni reality televisivo il momento delle nomination è parte integrante del gioco e spesso scatena polemiche e tensioni. Non fa eccezione The Couple, che ieri sera è andato in onda su Canale 5 con la seconda puntata: sebbene l’edizione sia iniziata da una settimana, emergono i primi malumori tra i concorrenti soprattutto in seguito alle nomination. In particolare Elena Barolo e Thais Wiggers sono finite al televoto assieme a Pierangelo Greco e Jasmine Carrisi e, dopo la puntata, hanno espresso il loro disappunto.

“Secondo me non abbiamo legato e fatto gioco“, sottolinea Thais confidandosi con la compagna di viaggio, appartate da sole nella loro camera da letto, come mostra una clip pubblicata sul sito di Mediaset Infinity. Le due ex Veline di Striscia la Notizia ritengono infatti che ad averle nominate possa essere stato un gruppo di concorrenti che si sta bene delineando e che sembra ben affiatato. La Barolo avanza anche l’ipotesi che ad aver influenzato il voto potrebbero essere state le sue dichiarazioni su Laura Maddaloni, poi ritrattate: “Forse quella cosa che ho detto di Laura può aver influenzato…“.

Elena e Thais e i sospetti sul gruppo: “Si parla di sportività ma…“

Thais Wiggers è però convinta che, alla base della nomination a The Couple ci siano diversi gruppi molto uniti tra loro che avrebbero deciso di mettere nel mirino proprio le due ex Veline: “Ci sono i gruppi“. Dello stesso avviso Elena Barolo, che ammette con un velo di amarezza sul volto: “Non sembra, ma ci sono i gruppi. Si parla di sportività, però hanno fatto gruppo“. Secondo Thais tutto sta nelle strategie dei concorrenti che, facendo gruppo, possono far fronte comune per depotenziare gli avversari, magari quelli ritenuti più deboli: “La questione è chi lega e fa gruppi e chi no“.

Sebbene i voti siano come sempre segreti, Elena avanza un’ipotesi: “Secondo me abbiamo ricevuto una caterva di nomination“. Thais a quel punto ribadisce nuovamente, pur non facendo alcun nome: “Beh, sappiamo che c’è un gruppo che ci ha nominato“. A chi starà facendo riferimento?