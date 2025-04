Elena Barolo e Thais Wiggers si sono ritrovate a parlarsi sotto le coperte confidando l’una all’altra quello che pensano dei coinquilini di The Couple. Il reality, che si svolge nella stessa location del Grande Fratello, è appena iniziato, ma ci sono tutti i propositi per le prime diatribe e i primi conflitti. I concorrenti sono agguerriti e determinati per vincere il montepremi da un milione. Ma di cos’hanno parlato le due concorrenti?

Sdraiate sul letto, le due donne hanno commentato il comportamento di Laura Maddaloni e le due la pensano in modo diametralmente opposto sulla coinquilina. Elena ha dichiarato di non riuscire a fidarsi di lei. Il motivo? Secondo la Barolo, non sarebbe sincera e direbbe una cosa per l’altra agli altri partecipanti del reality. Thais Wiggers, però, non è d’accordo con lei ma pensa che Laura sia semplicemente una donna che dice le cose in faccia alle altre persone. Elena Barolo non ci sta, è convinta che Laura Maddaloni stia cercando di manipolare anche Giorgia Villa, con la quale è in squadra. Sarà davvero così?

Elena Barolo e Thais Wiggers, primo scontro a The Couple?

Thais Wiggers, concorrente di The Couple, sta cercando di far capire a Elena Barolo che la sua opinione su Laura Maddaloni è sbagliata. Lei la ritiene in realtà una donna forte che non ha paura degli attacchi sia nello sport che nella quotidianità. Sostiene poi che Laura è una persona che ha saputo difendersi nella vita ma Elena non riesce a crederle ed è convinta che la Maddaloni sia semplicemente falsa. Insomma, per la prima volta a The Couple si assiste ad un conflitto tra due membri della stessa squadra, che sembrano vederla in modo totalmente diverso su una delle concorrenti più forti del reality. Come andrà a finire? Verranno penalizzate da queste divergenze?