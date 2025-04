Elena Barolo e Thais Wiggers a The Couple: “Se perdiamo, perdiamo contro il più forte“

Elena Barolo e Thais Wiggers sono unitissime nella loro “guerra” a The Couple, e poche ore fa si sono trovate davanti a un bel dilemma: chi nominare nella prossima puntata? Così, durante la mattinata hanno discusso davanti allo specchio mentre si truccavano parlando di tutti i concorrenti del reality di Canale 5. Chi merita di uscire dal programma? Qual è la coppia che secondo loro dovrebbe andarsene? “Siamo sportive, no?“, ha detto Elena Barolo alla collega.

Per questo motivo hanno deciso di puntare sui più forti della casa. Elena Barolo, la quale non riesce a sopportare Laura Maddaloni, ha infatti insistito dicendo di voler perdere contro il più forte e nessun altro. Questo per lei è fondamentale. Così, i due si sono chiesti chi fossero i più forti della casa e sono usciti due nomi, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco. Le due concorrenti hanno deciso di votare loro due, anche se a tal proposito è emersa una perplessità: Elena Barolo e Thais Wiggers sono convinte che la produzione non le farà mai uscire dal programma. “Non se ne andranno, almeno non all’inizio”, hanno detto.