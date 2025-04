Elena Barolo è la nuova Flavia Vento? Il web ha subito smascherato l’attrice che sin da quando è entrata a The Couple ha tenuto comportamenti decisamente sospettosi. Infatti, dall’inizio si è atteggiata esattamente come la Vento, che come sappiamo ha un tratto distintivo, quello di sembrare costantemente fra le nuvole, quasi aliena, recitando poesie e facendo la parte di una donna fuori dal mondo. Insomma, Elena Barolo sembra essere diventata la sua copia in tutto e per tutto.

Roby Facchinetti: “Con i figli si rischia spesso di sbagliare”/ “Valerio Negrini? 2 ore prima dell’infarto…”

“Ma è sua parente?” scrivono alcuni telespettatori sui social, incuriositi dal suo modo di fare fiabesco. Appena entrata ha anche recitato una poesia sui volatili, dicendo quasi provocatoriamente di essere appassionata di uccelli. Tutto fa pensare ad uno studio ben preciso di un personaggio come Flavia Vento al fine di generare clip sui social e quindi, diventare sempre più popolare grazie al reality. Non a caso, nelle ultime ore è successa un’altra scena che ha stupito i fan e anche Irma Testa, che le ha fatto una domanda scioccante. Andiamo a scoprire cos’è successo.

Bruna Camporin e Aldo Strambelli, genitori di Patty Pravo/ "Mamma non la conoscevo. Era bellissima"

Elena Barolo choc: “Io sogno cose dove l’uomo non è ancora arrivato“

Elena Barolo ha confidato ai coinquilini di The Couple di avere una mente “superiore”, e di fare sogni molto particolari. “Di notte sogno i testi e li scrivo, a volte formule matematiche, formule fisiche universitarie“, svela, “ma cose dove l’uomo non è ancora arrivato. Io ci sono già a quel punto, solo che l’uomo non è pronto!“. La velina lascia dunque intendere di essere quasi “aliena” e geniale, tanto che Irma Testa interviene esprimendo il pensiero di moltissimi telespettatori: “Tu sei molto amica di Flavia Vento?” le dice. Elena, risponde negando. Eppure, sembrano sorelle in tutto e per tutto!