Elena Barolo/ “Inutile che mi scervello per scrivere qualcosa…” (Che tempo che fa)

Elena Barolo, ex velina di Striscia la Notizia, oggi influencer, torna nel salotto di Che tempo che fa. La Barolo sarà una delle protagoniste della puntata del talk show di Raidue in onda oggi, domenica 17 novembre. Per prepararsi alla nuova ospitata televisiva, Elena si è concessa una seduta di shopping per scegliere le scarpe da indossare. Bellissima e sempre in perfetta forma, Elena, in questi anni, ha saputo rinnovare la propria immagine, ma anche il proprio lavoro. Dopo essere stata una delle veline più amate della storia di Striscia la Notizia, infatti, la Barolo è diventata un’affermata influencer. Oggi, su Instagram, conta 230mila followers a cui, ogni giorno, dà consigli pubblicando le foto dei suoi outfit. Con quale look, dunque, si presenterà questa sera?

ELENA BAROLO IRONICA SU INSTAGRAM

Occhi azzurri, capelli biondi e un viso pulito rendono Elena Barolo bellissima. L’arma in più dell’ex velina di Striscia la Notizia, però, è l’autoironia. Su Instagram, infatti, l’influencer, sotto le foto dei suoi outfit, scrive frasi divertenti e molto simpatiche come una delle ultime che ha conquistato i consensi degli utenti. “Inutile che mi scervelli a scrivere qualcosa di intelligente stasera: il brufolo sulla fronte me lo impedisce. A domani”, scrive la Barolo sotto la sua ultima foto. “Gnocca anche col brufolo”, “sei originale così”, “ma dov’è il brufolo? Non si vede”, “Se mi spieghi dov’è io non lo vedo e non me ne importerebbe più di tanto ciao bella donna”, sono alcuni dei commenti dei fans che trovano bellissima Elena anche con il brufolo.

ELENA BAROLO: L’AMORE CON ALESSANDRO MARTORANA

La vita privata di Elena Barolo è felice e serena. L’ex velina, infatti, è felicemente fidanzata con Alessandro Martorana il sarto dei vip. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Vero Tv Elena ha raccontato: “Alessandro mi incoraggia in tutto quello che faccio e mi supporta in ogni nuova avventura” , e ha aggiunto: “Mi sposerò il giorno del mio compleanno e farò una sorpresa a tutti. Durante il party arriverà Elena vestita da sposa…”. I due si mostrrano raramente insieme sui social. L’ultima foto pubblicata da lui risale allo scorso luglio mentre l’ultima foto pubblicata dalla Barolo risale allo scorso 30 agosto.



