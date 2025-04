L’ex Velina di Striscia La Notizia Elena Barolo è una delle concorrenti di questa edizione di The Couple. Classe 1982, ha deciso di mettersi in gioco con Thais Wiggers, ma la sua presenza nel reality non sta convincendo la maggior parte del pubblico. In particolare, a fare scalpore nelle ultime ore è stata la sua poesia dedicata agli uccelli, recitata di fronte agli altri concorrenti che l’hanno ammirata durante la sua performance.

Solo pochi giorni fa, Elena Barolo era stata protagonista di un siparietto hot a The Couple, quando Ilary Blasi ha accolto lei e l’altra velina per presentarle: “Ho un debole per gli uccelli“, aveva esordito la barolo, che ha spiegato di voler comprare una casa in Normandia proprio per stare accanto ai suoi animali preferiti. “No aspetta… uccelli, i volatili? No perché di questo tempi è meglio specificare“, ha cercato di precisare la conduttrice, e Elena Barolo ha spiegato di essere appassionata dei volatili e di poesia. Il suo uccello preferito? “La passera scopaiola“. Il pubblico, però, ha dei forti dubbi sulla sua genuinità e alcuni fan stanno iniziando a ipotizzare che sia tutto studiato per fare odience.

Elena Barolo, i fan non le credono: “Thais è più vera e intelligente“