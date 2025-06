Dalla notorietà sul bancone di Striscia ad una vita più riservata fino al ritorno in TV e l'addio al suo storico compagno

E’ stata una delle veline più solari del bancone di Striscia la Notizia: Elena Barolo è tornata recentemente in Tv grazie a The Couple programma meno fortunato che ha subito una brusca chiusura anticipata per gli ascolti non troppo soddisfacenti. Nonostante ciò il pubblico ha avuto il piacere di rivederla nel piccolo schermo e in questi giorni è venuto anche a conoscenza di una notizia che riguarda la sua vita privata.

L’ex velina infatti ha annunciato la fine della lunga relazione con Alessandro Martorana, durata ben 13 anni. In un mondo in cui si è sempre connessi e costantemente sotto i riflettori, Elena ha scelto di affrontare con discrezione ma anche con sincerità questo passaggio delicato della sua vita. La sua confessione durante il programma “La Volta Buona” ha mostrato una donna più riflessiva, forse più libera.

Nata a Torino il 14 dicembre 1982, si appassiona al mondo dello spettacolo fin da bambina e la svolta arriva nei primi anni 2000 quando, appena ventenne, viene scelta come velina bionda del Tg satirico di Antonio Ricci.

Una decisione arrivata dopo un momento di introspezione

Grazie a Striscia la Notizia, Elena Barolo trova subito la popolarità: milioni di telespettatori la vedono ballare accanto a Giorgia Palmas, con cui nasce una bella amicizia che dura ancora adesso nonostante siano passati più di 20 anni dal loro sodalizio artistico.

Dopo l’esperienza al tg satirico, Barolo non si ferma. Anzi, esplora nuove direzioni: si cimenta nella conduzione di programmi estivi, presta il volto a fiction di successo come CentoVetrine, interpreta ruoli comici in sitcom come 7 vite e ritorna persino sul bancone di Striscia, questa volta in veste d’inviata. Nel frattempo coltiva un’altra grande passione, quella per la moda, che la porta ad aprire un blog molto seguito e a partecipare a diversi programmi televisivi in qualità di fashion expert.

Il suo è un curriculum variegato, che alterna momenti televisivi a esperienze più di nicchia, dimostrando di riuscire a mettersi in gioco in diverse realtà televisive. Ma al di là della carriera, Elena Barolo è anche una donna che ha sempre scelto di vivere con riservatezza la propria vita privata. La sua lunga relazione con Martorana, noto sarto dei vip, sembrava solida e destinata a durare. Eppure, come lei stessa ha spiegato con eleganza, anche le storie belle a volte si esauriscono.

La decisione di porre fine alla sua storia d’amore è arrivata dopo un’esperienza inaspettata, quella del reality The Couple, dove la mancanza di comunicazioni esterne ha favorito un’introspezione profonda. Una rivelazione, seppur dolorosa, che ha confessato durante la sua ospitata a La Volta buona: “”perché si sa, le donne alla fine nove su dieci sono quelle che prendono le decisioni per queste cose importanti”. Poi ha spiegato il perchè: “È successo perché l’amore è un po’ come una candelina, quando si spegne finisce. Questa candelina piano piano stava finendo e si è consumata, evidentemente doveva durare 13 anni e poi alla fine ho sentito che è morta”

Una metafora semplice, ma che racconta molto del modo in cui ha vissuto questa separazione: con rispetto, senza drammi e con la maturità di chi sa riconoscere che l’amore, talvolta, finisce. Elena Barolo oggi è una donna che non ha paura di ricominciare. Dopo 13 anni, si ritrova single,ma il suo sorriso, la sua determinazione e quella luce negli occhi che il pubblico ha imparato ad amare sin dai tempi di Striscia le fanno da guida in questo nuovo capitolo della sua vita.