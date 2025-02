Dal bancone di Striscia la Notizia alla vita di tutti i giorni; Elena Barolo e Giorgia Palmas hanno scelto oggi il salotto de La Volta Buona per raccontarsi nel merito della carriera, delle curiosità personali e anche del rapporto che da vent’anni le unisce in qualità di amiche per la pelle. E’ la prima a rappresentare alla perfezione con parole eloquenti la bellezza dell’amicizia che le lega: “Noi due siamo amiche vere! Ci sono molte donne nello spettacolo che lo fanno solo di facciata per fare sponsorizzazioni, diciamo le cose come stanno!”.

Spazio anche al tema dell’amore; Elena Barolo vive da 13 anni una splendida liaison con il compagno Alessandro Martorana: “E che pazienza che ci vuole”, scherza l’ex Velina. Sul tema del matrimonio, come sottolineato anche in passato, ha le idee piuttosto chiare: “Io sono anticonvenzionale, io vivo libero; faccio quello che mi piace fare realmente”. Altrettanto anche sulla maternità: “Non mi sono mai vista mamma ma questo non vuol dire che io non sia donna; non ho l’istinto materno, non è una cosa che sento anche perchè poi ognuno ha i suoi tempi”.

Elena Barolo si candida per Ballando con le stelle 2025: “Sono anni che ci provo…”

La simpatia di Elena Barolo – ospite oggi a La Volta Buona – emerge con un simpatico siparietto dove l’ex Velina manda direttamente un appello a Milly Carlucci confidando di coltivare da tempo il sogno di partecipare a Ballando con le stelle. “Faccio un appello a Milly Carlucci: sto provando ormai da tantissimo a fare il provino per lei a Ballando con le stelle ma io so di essere il tassello mancante per il prossimo anno, potrei portare quel quid sul palco che le manca. Con chi vorrei ballare? Non lo so… Però posso dire che la danza è una mia passione da quando ero piccola!”.