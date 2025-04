Elena Barolo è tra le protagoniste di The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. La ex velina di Striscia La Notizia ha accettato di mettersi in gioco nel nuovo reality game targato Mediaset in coppia con l’amica Thais Wiggers. Sin dalla prima puntata la Barolo ha attirato l’attenzione e la simpatia del pubblico per una sua sorprendente passione per gli uccelli. E’ stata proprio la ex velina a rivelare in diretta televisione di essere un amante dei volatili, ma anche una scrittrice. Intanto nella casa di The Couple cominciano a nascere le prime simpatie ed incomprensioni anche in vista delle nomination della seconda puntata.

Chi è Andrea Tabanelli: infortunio e la fine carriera da calciatore/ La confessione a The Couple

Proprio Elena Barolo si è confidata con l’amica Thais Wiggers dicendo: “qui non abbiamo problemi con nessuno, se devo perdere devo perdere con il più forte. Siamo sportive, è più onorevole perdere con un concorrente forte, almeno usciamo a testa alta”.

Elena Barolo tensioni nella casa di The Couple con Imma Forte

A poche ore dalla diretta della seconda puntata di “The Couple – Una vittoria per due” scoppia la tensione tra Elena Barolo e Thais Wiggers con Irma Testa. Cosa è successo? La campionessa di pugilato ha puntato il dito contro le ex veline rivelando di aver scoperto il loro piano per le prossime nomination; in particolare Irma Testa è convinta che le due ex veline nomineranno lei e la sorella Lucia. In realtà la campionessa di pugilato ha ascoltato una conversazione notturna tra Elena Barolo e Thais Wiggers in cui le due ex veline avrebbero detto di voler nominare le Sorelle Testa.

The Couple, 2a puntata/ Diretta streaming ed eliminati: sorpresa per le sorelle Testa

“Stavo con l’ascia di guerra, certe cose le devi dire in faccia” ha detto Irma Testa rivolgendosi ad Elena Barolo. Non solo, la campionessa ha anche aggiunto: “mi arrabbio pure con mia sorella perché siamo le uniche che non hanno una strategia perché lei non vuole farla”.