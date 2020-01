Elena Barolo/ Testimone di nozze di Giorgia Palmas ma… (Che tempo che fa)

Elena Barolo sa come stupire gli italiani: la fashion blogger ha svelato in questi giorni una sua divertente invenzione con due scatti che hanno fatto perdere la testa agli utenti social. Su Instagram, la vediamo in un prima e dopo che lascia a bocca aperta. Nella foto iniziale, Elena è in posa con un tubino nero e pelliccia bicolore viola e blu elettrico, scarpe rigorosamente a spillo e sguardo da seduttrice. Nel secondo scatto invece la posa rimane quasi identica, ma i vestiti sono spariti per lasciare il posto ad una lingerie ultra sexy. “Ragazze, ho inventato la macchina fotografica che ‘vede’ sotto i vestiti”, dice nel post in modo ironico. Clicca qui per guardare le foto di Elena Barolo. Non è la prima volta che i suoi followers possono ammirarla in vesti così succinte, visto che la fashion blogger alterna foto seriose, a volte casalinghe con tanto di felpona e tuta e altre più audaci, nuda e con una sola vestaglia a coprirla. Oggi, domenica 26 gennaio 2020, Elena Barolo sarà ospite di Che tempo che fa su Rai 2, seduta al Tavolone con gli altri ospiti previsti per la puntata.

Elena Barolo testimone di nozze di Giorgia Palmas

Elena Barolo sarà la testimone di nozze di Giorgia Palmas: questa la notizia degli ultimi giorni sulle due ex Veline, ancora unite dopo tanti anni dal loro debutto a Striscia la Notizia. Quasi 20 anni insieme, a dire il vero: una delle coppie di Veline che dimostra di aver resistito alle intemperie del tempo. “Quando una bionda e una mora (tanto amiche e tanto diverse ma tanto uguali) si incontrano per pianificare, cominciate a tremare!”, scrive in un post su Instagram la fashion blogger, allegando uno scatto con l’amica. Clicca qui per guardare la foto di Elena Barolo e Giorgia Palmas. “Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme”, ha scritto invece la Palmas per dare il lieto annuncio con lo stesso scatto. “Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco per una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze”. Non è la prima volta invece che la Barolo si presenta nel salotto di Fabio Fazio. Appena lo scorso novembre, l’ex Velina era intervenuta al tavolone ed aveva svelato di fare crioterapia e di scrivere delle poesie, fra cui una dedicata a Piero Pelù.

