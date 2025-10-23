Elena Barolo e il tradimento da parte del suo ex compagno dopo 13 anni: il racconto a La Volta Buona di Caterina Balivo.

Elena Barolo si è unita al divano de La Volta Buona approfittando del tema dell’infedeltà per raccontare la sua esperienza personale, anche con un tono di ironia. Sono passati anni da quella rottura e forse oggi è più facile raccontare quel tradimento subito con il sorriso, per quanto ai tempi fece particolarmente male. L’ex Velina ha svelato i dettagli di quella scoperta pur ammettendo che, a prescindere dall’accaduto, quell’amore sarebbe comunque giunto al capolinea: “Dopo 13 anni o ti sposi o finisce; non c’era più la passione, eravamo diventati due coinquilini”.

Il racconto di Elena Barolo entra nel merito del tradimento subito da parte del suo ex compagno con il quale ha condiviso l’amore per ben 13 anni. Tutto parte da una telefonata partita per sbaglio e che lei, a dispetto dello choc, decise di ascoltare fino alla fine. “Stava parlando con una ragazza, si vedeva che erano due persone che avevano iniziato da poco a frequentarsi”. La dolce metà dell’epoca ovviamente negò tutto, affermando che quella voce fosse semplicemente di una cameriera. L’ex Velina non si è certo fermata a quella giustificazione ad ha iniziato ad indagare finché non è incappata in uno scontrino di una giacca pagata ben 2000 euro.

Elena Barolo a La Volta Buona: “Scoperto il tradimento, ho taggato sui social il mio ex compagno e l’amante…”

“Sono andata in quel negozio e mi hanno confermato che si trattava di una giacca da donna, fucsia”, quel colore però non c’era più ma qui arriva il lampo di genio di Elena Barolo per incastrare il suo ex compagno e l’amante. “Prendo la giacca, faccio una foto e la metto sui social taggando entrambi: ‘quella fucsia sarebbe stata la mia preferita, allora prenderò questa’…”. Ovviamente dopo quel gesto, appurato il tradimento, la storia è ufficialmente naufragata. “Lui mi era appena atterrato a Londra, mi chiamò furioso; ma caro mio, era il minimo che potessi fare!”.