Elena Bonetti/ “Non c’è una nuova maggioranza Centrodestra-Iv. Sul Quirinale…”

«Obbligo vaccinale come in Austria? In questo momento non mi sentirei di escludere niente a livello personale. A livello di governo stiamo valutando le evidenze dei dati sulla diffusione dell’epidemia, noi abbiamo il vantaggio è di aver messo in campo una campagna vaccinale pronta ed efficace e il green pass»: così Elena Bonetti a Oggi è un altro giorno.

Il ministro per le pari opportunità e la famiglia ha poi aggiunto: «L’obiettivo del governo è accompagnare il Paese nella ripartenza, abbiamo dati rassicuranti dal punto di vista economico, le scuole sono riaperte, le famiglie stanno tornando a una normalità di vita, ma questo non può retrocedere: se servirà introdurre ulteriori restrizioni lo faremo». «Stiamo studiando i dati, se ci dovesse essere un’ulteriore impennata, interverremo con prontezza», il giudizio di Elena Bonetti.

ELENA BONETTI: “NO A NUOVA MAGGIORANZA CDX-IV”

Elena Bonetti è poi tornata su quanto accaduto ieri in Senato, con il governo sotto due volte nel voto sugli emendamenti al dl Capienze: «Questa interpretazione è evidentemente sbagliata, anche perché un progetto politico lo si fa su visioni più ampie del Paese. Quello è un voto puntuale su un tema specifico, ed è la prima volta che Iv vota contro il parere del governo, mentre tutti gli altri partiti lo avevano già fatto. Tolgo ogni dubbio, non c’è una nuova maggioranza». Una battuta anche sulla corsa al Quirinale: «Bisogna costruire una convergenza per il voto per la presidenza della Repubblica che sia la più ampia possibile, il capo dello Stato deve avere un ruolo di rappresentanza trasversale».

