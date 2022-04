Elena Capriotti del film Rita Levi-Montalcini è esistita?/ La vicenda frutto di fantasia

È veramente esistita Elena Capriotti?

All’interno della fiction dedicata a Rita Levi-Montalcini nella fiction Rai di Alberto Negrin che vuole rendere omaggio alla vita straordinaria di una donna che ha consacrato la sua vita all’insegna della scienza e del progresso. Nella fiction la donna premio Nobel è interpretata da Elena Sofia Ricci.

Il film partirà dal culmine della sua carriera scientifica e analizzerà il dilemma morale della donna che le ha fatto compagnia nei suoi ultimi anni di attività: l’impossibilità di trovare un’applicazione clinica alla sua scoperta scientifica, l’NGF, il fattore di Accrescimento Nervoso.

Elena Capriotti, il pretesto di fantasia in Rita Levi-Montalcini

All’interno della fiction si vede come Rita Levi-Montalcini aiuti una violinista, Elena Capriotti che al ritorno della donna in Italia, sviene durante l’esibizione proprio dopo aver manifestato un offuscamento alla vista. Rita Levi-Montalcini prende a cuore il caso della giovane ragazza e le procura una visita con il noto oculista Poli-Richter che diagnostica alla ragazza una grave forma di patologia corneale di origine neurologica e la ragazza rischia la cecità.

Sono in molti a chiedersi se Elena Capriotti sia esistita davvero, ma la sua vicenda è una storia di fantasia che all’interno della narrazione della fiction funge da pretesto narrativo per mettere in scena la battaglia morale che la scienziata intraprende con sé stessa tra la paura di fallire e la tentazione di sedersi sugli allori.

