Elena Carboni, chi è l’ex fidanzata di Giacomo Urtis/ “Se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio”

La storia d’amore tra Elena Carboni e Giacomo Urtis

Elena Carboni è l’ex fidanzata di Giacomo Urtis, il popolare chirurgo dei vip. Tra i due una importante storia d’amore con Urtis che ancora oggi rivela: “ci penso sempre”. Proprio così, il chirurgo dei vip in passato è stato legato ad Elena, una ragazza conosciuta ai tempi dell’università. “Ero davvero innamorato di lei” – ha confessato il medico – “ero il fidanzato modello. Siamo stati fidanzati 23 anni fa, tredici anni insieme e non ci siamo sposati per un soffio”. Tra i due un vero e proprio colpo di fulmine scattata in aeroporto e da quel momento i due non si sono più lasciati. “Ci siamo scambiati il numero e mi ha chiesto di andare a trovarlo a Milano. In pochi giorni ha deciso di andare a vivere da lui. La nostra storia clandestina è durata tre anni” – ha raccontato Urtis che però ha lasciato la ragazza al telefono.

“È rimasta malissimo perché ero legato a un uomo: non c’era nemmeno competizione per lei” – ha raccontato Urtis che nel tempo è riuscito a costruire un rapporto d’amicizia con la sua Elena. Oggi non nasconde di avere dei rimpianti: “se tornassi indietro la sposerei e farei un figlio”.

Giacomo Urtis come sono rimasti i rapporto con l’ex fidanzata Elena Carboni

La storia d’amore tra Giacomo Urtis e la ex fidanzata Elena Carboni ha lasciato il segno. Ancora oggi, infatti, il chirurgo dei vip ha un posto speciale nel suo cuore tutto per la ex compagna con cui avrebbe voluto creare una famiglia. “È sicuramente l’amore della mia vita ancora oggi. Ci sentiamo sempre, tutti i giorni. Quando torno in Sardegna con da lei” – ha confessato il chirurgo dalle pagine del settimanale Chi.

Non solo, Urtis non nasconde di desiderare di diventare padre e di averlo chiesto alla ex: “gliel’ho proposto ma mi ha detto di no. Dayane Mello realizzerebbe il mio sogno: sarebbe disposta a darmi un figlio con l’inseminazione artificiale”.

